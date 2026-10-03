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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:52

Buğdayda büyük satış başlıyor: TMO 5,5 milyon ton stok açıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Buğdayda büyük satış başlıyor: TMO 5,5 milyon ton stok açıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:52

'dan yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren TÜRİB üzerinden yapılan satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Önceki yıllardan devreden ve bu yıl alımı gerçekleştirilen hububat miktarıyla birlikte güçlü seviyesine ulaşıldığının altı çizilen açıklamada, bu kapsamda 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulmasına karar verildiği bildirildi.

Buğdayda büyük satış başlıyor: TMO 5,5 milyon ton stok açıyor

Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden serbest satışının devamının ve TMO depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"TMO tarafından hasat döneminde belirlenen ve ilan edilen satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik ve artış yapılmamıştır. TMO, önümüzdeki süreçte de yurt içi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri, arz-talep dengesini ve sektör ihtiyaçlarını yakından izleyerek çalışmalarını sürdürecektir. Satışlara ilişkin ayrıntılı bilgi TMO internet sayfasından ve iş yerlerinden alınabilecektir."

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#Buğday
#stok
#tmo
#hububat
#Türİb
#Ekonomi
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