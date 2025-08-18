Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Bulgaristan'da enflasyon son iki yılın zirvesinde

Bulgaristan'ın yıllık enflasyon oranı verileri açıklandı. Bulgaristan'da enflasyon oranı 2 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Yıllık enflasyon oranı Temmuz 2025'te bir önceki ayki yüzde 4,4'ten yüzde 5,3'e yükseldi. Bu oranla, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye görüldü.

Bulgaristan'da enflasyon son iki yılın zirvesinde
'ın yıllık oranı Temmuz 2025'te bir önceki ayki yüzde 4,4'ten yüzde 5,3'e yükseldi. Bu, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek okumayı işaret etti ve gıda ve alkolsüz içeceklerin (yüzde 7,6 - yüzde 7,5 Haziran), alkollü içecekler ve tütünün (yüzde 7,6 - yüzde 6,9), konut hizmetlerinin (yüzde 8,4 - yüzde 6,7), iletişimin (yüzde 4,1 - yüzde 1,6), eğlence ve kültürün (yüzde 14,5 - yüzde 9,9), eğitimin (yüzde 7,9 - yüzde 7,2) ve çeşitli mal ve hizmetlerin (yüzde 3,9 - yüzde 3,5) daha yüksek maliyetleri tarafından yönlendirildi.

Bulgaristan'da enflasyon son iki yılın zirvesinde

Ayrıca, ulaşım (yüzde 1,9 - yüzde 2,3) ve mobilya ve ev aletleri ile bakımda (yüzde 0,7 - yüzde 0,9) fiyatlar daha yavaş bir oranda düştü. Bu arada, restoran ve otellerde enflasyon düştü (yüzde 8,3 - yüzde 9,9). Aylık bazda Temmuz ayında bir önceki dönemdeki yüzde 0,4'lük artıştan yüzde 1,7 arttı.

