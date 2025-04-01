Buralarda ikamet ediyorsanız dikkat! Bakan açıkladı: Yüzde 50'si hibe, 4 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bayramın son günü yeni müjdeyi açıkladı. 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikamet eden kadınlara evlenmek veya çocuk sahibi olmak durumunda 70 bin liraya kadar kullandırılan mikrokrediler verileceğini duyurdu. Kredilerin yüzde 50'si hibe verilecek.

Orman köylülerine müjde geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikamet eden ailelere yönelik çeşitli desteklerde bulunacaklarını açıkladı. Orman köylerinde ikamet eden ve bu yıl evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlara 70 bin liraya kadar kullanılabilecek mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe uygulanacak. Geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde ödenecek.

ORMAN KÖYLÜLERİNE BÜYÜK DESTEKLER GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylülerine yönelik önemli destekleri duyurdu. Kadınlara özel hibelerden çiftçilere fidan desteğine kadar birçok yeni uygulama devreye girecek.

YENİ EVLİLERE VE ANNELERE MİKROKREDİ HİBESİ

Orman köylerinde yaşayan ve bu yıl evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlara 70 bin liraya kadar mikrokredi desteği verilecek. Bunun yarısı hibe olacak, geri kalan yarısı ise faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli olacak.

ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ FİDAN DESTEĞİ

Tarlalarının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz fidan sağlanacak. Ayrıca, süne böceğiyle mücadele eden üreticilere de destek sunulacak.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERE BÜYÜK İNDİRİM

Orman köylerinde yaşayan çiftçiler, gelir getirici ve tıbbi aromatik bitki fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak alabilecek.

KOOPERATİFLERE ÜRETİM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Orman köylerinde faaliyet gösteren çiftçi kooperatifleri, ürettikleri ürünleri paketleme, pazarlama ve depolama konusunda tesis kurmaları için desteklenecek. Bakan Yumaklı, tüm bu desteklerin orman köylülerine hayırlı olmasını dileyerek, devletin üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.