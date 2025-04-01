Buralarda ikamet ediyorsanız dikkat! Bakan açıkladı: Yüzde 50'si hibe, 4 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bayramın son günü yeni müjdeyi açıkladı. 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikamet eden kadınlara evlenmek veya çocuk sahibi olmak durumunda 70 bin liraya kadar kullandırılan mikrokrediler verileceğini duyurdu. Kredilerin yüzde 50'si hibe verilecek.
Orman köylülerine müjde geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikamet eden ailelere yönelik çeşitli desteklerde bulunacaklarını açıkladı. Orman köylerinde ikamet eden ve bu yıl evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlara 70 bin liraya kadar kullanılabilecek mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe uygulanacak. Geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde ödenecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylülerine yönelik önemli destekleri duyurdu. Kadınlara özel hibelerden çiftçilere fidan desteğine kadar birçok yeni uygulama devreye girecek.
Orman köylerinde yaşayan ve bu yıl evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlara 70 bin liraya kadar mikrokredi desteği verilecek. Bunun yarısı hibe olacak, geri kalan yarısı ise faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli olacak.
Tarlalarının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz fidan sağlanacak. Ayrıca, süne böceğiyle mücadele eden üreticilere de destek sunulacak.
Orman köylerinde yaşayan çiftçiler, gelir getirici ve tıbbi aromatik bitki fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak alabilecek.
Orman köylerinde faaliyet gösteren çiftçi kooperatifleri, ürettikleri ürünleri paketleme, pazarlama ve depolama konusunda tesis kurmaları için desteklenecek. Bakan Yumaklı, tüm bu desteklerin orman köylülerine hayırlı olmasını dileyerek, devletin üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.