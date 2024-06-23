Bursa'da ekmeğe yüzde 66 zam geldi! 

23 Haziran 2024 21:19 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 21:21

Türkiye'de pek çok alanda fiyat artışları devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BESAŞ, ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam yapıldığını duyurdu.

Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte, 400 gramlık BESAŞ ekmeği 7 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa yükselecek.

BESAŞ tarafından üretilen diğer ekmek fiyatları ise şu şekilde: