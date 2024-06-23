Bursa'da ekmeğe yüzde 66 zam geldi!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
23 Haziran 2024 21:19 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 21:21
Bursa'da, Pazartesi gününden itibaren ekmeğe yüzde 66 zam geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, 400 gramlık ekmeğin 12 lira 50 kuruşa satılacağını açıkladı.
Türkiye'de pek çok alanda fiyat artışları devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BESAŞ, ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam yapıldığını duyurdu.
Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte, 400 gramlık BESAŞ ekmeği 7 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa yükselecek.
BESAŞ tarafından üretilen diğer ekmek fiyatları ise şu şekilde:
- Tam buğday ekmek 22,5 lira
- Kepekli ekmek 17 lira
- Çavdarlı ekmek 22,5 lira
- Ruşeynli ekmek 22,5 lira
- Ayçekirdekli ekmek 25 lira
- Organik siyez tam buğday 45 lira
- Tam tahıllı ekmek 25 lira
- Yulaflı ekmek 25 lira
- Yöresel köy ekmeği 45 lira
- Rol ekmek 3 lira
- Kepekli rol ekmek 3 lira
- Tuzsuz rol ekmek 3 lira
- Şampiyon ekmek 7,5 lira
- Çikolatalı ekmek 7,5 lira
- Sandviç ekmeği 3’lü 10 lira
Kaynak: TGRT Haber