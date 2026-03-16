Bütçe şubatta fazla verdi! Rakamlar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 329,2 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 353,6 milyar TL ve bütçe fazlası 24,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 145,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 208,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Şubat ayında 310 milyar 92 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Şubat ayında 24 milyar 366 milyon TL fazla verdi. 2025 yılı Şubat ayında 170 milyar 403 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2026 yılı Şubat ayında 208 milyar 62 milyon TL faiz dışı fazla verildi

BÜTÇE GİDERLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 329 milyar 226 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 183 milyar 696 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 145 milyar 531 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2026 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL ödenekten Şubat ayında 1 trilyon 329 milyar 226 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 33 milyar 517 milyon TL harcama yapıldı.

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7 iken 2026 yılında da yüzde 7 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 oranında artarak 1 trilyon 145 milyar 531 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7 iken 2026 yılında yüzde 7,1 oldu.





BÜTÇE GELİRLERİ NETLEŞTİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 353 milyar 593 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 121 milyar 978 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 183 milyar 730 milyon TL oldu.



2025 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 723 milyar 425 milyon TL iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 87,1 oranında artarak 1 trilyon 353 milyar 593 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 5,7 iken 2026 yılında yüzde 8,3 oldu.

2026 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 oranında artarak 1 trilyon 121 milyar 978 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 5,3 iken 2026 yılında yüzde 8,1 oldu.



2026 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 965 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 774,8 milyar TL ve bütçe açığı 190,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 324,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 449,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 449 milyar 351 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde 190 milyar 177 milyon TL açık vermiştir. 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 146 milyar 644 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde 449 milyar 935 milyon TL faiz dışı fazla verildi.



Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 2 trilyon 965 milyar 15 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 640 milyar 112 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 324 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 oranında artarak 2 trilyon 965 milyar 15 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 oranında artarak 2 trilyon 324 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 2 trilyon 774 milyar 838 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 2 trilyon 303 milyar 196 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 391 milyar 731 milyon TL oldu.



2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 640 milyar 508 milyon TL iken 2026 yılının aynı döneminde yüzde 69,1 oranında artarak 2 trilyon 774 milyar 838 milyon TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,2 oranında artarak 2 trilyon 303 milyar 196 milyon TL oldu.