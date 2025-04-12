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 | İrem Çınar

Büyük oyun ortaya çıktı! TESK Başkanı Palandöken'den altın için çarpıcı uyarı: "Sakın bu adımı atmayın"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşlara altın alırken dikkatli olmaları gerektiği uyarısını yaptı. Altına olan talebin arttığına dikkat çeken Palandöken, bu durumun piyasadaki sahte altın oranını da yükselttiğini belirterek, "Güvenilir altın almak isteyenlerin adresi kuyumcu esnafıdır" şeklinde konuştu ve güvenilir olmayan satış noktalarından alışveriş yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 14:20

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın piyasasında son dönemde yaşanan hareketliliğin sahte altınların artmasına neden olduğunu vurguladı. Özellikle altın talebinin arttığı Nisan ayında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte, sahte altın, ayarı düşük altın ve güvenilir olmayan yerlerden alınan altınların büyük bir risk taşıdığına dikkat çekti.

Büyük oyun ortaya çıktı! TESK Başkanı Palandöken'den altın için çarpıcı uyarı: "Sakın bu adımı atmayın"

SAHTE ALTIN ALARMI

Palandöken, faiz oranlarındaki düşüş, dünya genelinde ekonomik krizlerin etkileri ve ABD, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki gümrük tarifelerindeki artışların vatandaşları ekonomik koruma amacıyla altın gibi güvenli limanlara yönlendirdiğini ifade etti. Ancak bu durum, piyasada sahte altın ticaretinin de artmasına sebep oldu.

Sahte altınların piyasada yayılmasının, esnafı mağdur ettiğini ve haksız kazanç sağlayan dolandırıcıların sayısını artırdığını belirten Palandöken, vatandaşlara altın alışverişlerinde dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle tanımadıkları yerlerden veya güvensiz kaynaklardan altın almanın risk taşıdığını belirten Palandöken, alışverişlerde ürünlerin belgesi, sertifikası ve gramajının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Bu önlemlerin hem esnafın korunmasına hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Altın sahte olduğu nasıl anlaşılır?
Altının gerçek olup olmadığını anlamak için damga kontrolü, mıknatıs testi ve seramik testi yapılabilir. Gerçek altın manyetik değildir, bu yüzden mıknatısa tepki vermez ve seramik yüzeyde sürtüldüğünde altın bir iz bırakır. Ayrıca 14K, 18K gibi damgalar saflığını gösterir.
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