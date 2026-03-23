Çalışanları ilgilendiriyor: 40 meslekte daha belge zorunluluğu geldi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan 40 meslek;

"Atık ayırma işçisi,

Atık koordinatörü,

Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 4),

Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 5),

Beton pompa operatörü,

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı,

Bireysel ve ticari klima sistemleri montajcısı,

Biyogaz sistemleri personeli,

Buhar kazanı operatörü,

Dökümcü,

Ekskavatör operatörü,

Elektrikli araç montaj elemanı (seviye 3),

Elektrikli araç montaj elemanı (seviye 4),

Elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 3),

Elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 4),

Florlu sera gazlı cihazlar teknik personeli,

Fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 4),

Fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 5),

Güneş-ısıl sistem personeli (seviye 4),

Güneş-ısıl sistem personeli (seviye 5),

Hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 4),

Hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 5),

Isıtma tesisat bakım onarım ve servis elemanı,

İş makinesi bakım ve onarımcısı,

İşletme elektrik bakımcısı,

Kızgın yağ kazanı operatörü,

Maçacı, matkap tezgah işçisi (seviye 3),

Matkap tezgah işçisi (seviye 4),

Mermer-doğaltaş imalat elemanı,

Mermer-doğaltaş ocakçısı,

Mobil vinç operatörü,

Nezaretçi (maden) rüzgar güç sistemi personeli (seviye 4),

Rüzgar güç sistemi personeli (seviye 5),

Sıcak su kazanı operatörü,

Sıhhi tesisat bakım onarım ve servis elemanı,

Tahlisiyeci (maden), tehlikeli atık toplayıcısı,

Tehlikeli madde taşımacılığı şoförü."

“BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEK SAYISI 204'TEN 244'E ÇIKTI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık. Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni mesleğin daha dahil edilmesiyle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı."

