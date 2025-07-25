Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Çalışanların çoğu bilmiyor! Kullanılmayan yıllık izin ücreti ödeniyor mu? 5 yıl detayına dikkat

Yıllık izin hakkı, işçiye dinlenme amacıyla tanınan yasal bir haktır ve bu hakkın karşılığı olan ücret, çalışırken talep edilemez. Ancak kullanılmayan yıllık izin günlerinin ücreti yalnızca iş sözleşmesi sona erdiğinde ödenebilir. İşçi işten hangi sebeple ayrılırsa ayrılsın işverenden birikmiş izin günlerinin parasını alma hakkına sahip. İşte yıllık izin konusunda bilinmesi gereken tüm detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:04

İşçilerin yıllık ücretli izin hakkı, Anayasa’nın 50. maddesi ile güvence altına alınmış temel bir haktır. İşçinin dinlenme hakkını korumaya yönelik bu düzenleme, hiçbir şekilde feragat edilemeyecek bir hak niteliği taşır. Yani, kendi isteğiyle bile yıllık izninden vazgeçemez, bu hak devredilemez.

İZİN ÜCRETİ İŞTEN AYRILINCA ÖDENİR

İş Kanunu’na tabi çalışanların kullanmadığı izin hakları, işyerinden ayrıldıkları güne kadar saklı kalır. Hangi gerekçeyle olursa olsun işten ayrılan işçi, birikmiş tüm izin günlerinin karşılığını, işten çıktığı tarihteki son brüt maaşı üzerinden alma hakkına sahiptir. Ancak bu ücret, işçi çalışırken ödenemez. İşverenle karşılıklı anlaşılmış olsa bile, kullanılmayan izinlerin ücretinin çalışırken ödenmesi yasaya aykırıdır.

Çalışanların çoğu bilmiyor! Kullanılmayan yıllık izin ücreti ödeniyor mu? 5 yıl detayına dikkat

İZİN KULLANDIRILDIĞINI İŞVEREN İSPATLAMAK ZORUNDA

Bazı işverenler, işçinin izne hiç çıkmamasına rağmen izin kullanılmış gibi evrak düzenleyebiliyor. Oysa izinlerin gerçekten kullandırıldığını ispatlama yükümlülüğü işverene aittir. Bu da ancak işçinin imzaladığı izin defteri ya da eşdeğer belgelerle mümkündür. Fiilen izin yapılmadığı halde işçiden yazılı belge alınması da hukuken geçerli sayılmaz.

BEŞ YIL İÇİNDE TALEP EDİLMELİ

İşçi, kullanmadığı izinlerin ücretini yalnızca işten ayrıldıktan sonra talep edebilir. Üstelik bu talep, işten ayrılmayı takip eden 5 yıl içinde yapılmalı. Aksi halde zamanaşımı devreye girer ve ödeme hakkı ortadan kalkar. ödeme yapmazsa, işçinin bu süre içinde dava açması gerekir.

Çalışanların çoğu bilmiyor! Kullanılmayan yıllık izin ücreti ödeniyor mu? 5 yıl detayına dikkat

ZORLA İZİN BELGESİ İMZALAYAN İŞÇİLER NE YAPMALI?

Bazı durumlarda işçiler, işini kaybetme korkusuyla izinli olmadıkları halde izinli gösterilen belgeleri imzalamak zorunda kalabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşanların, izne çıkarıldıkları tarihlerde çalıştıklarını gösteren delilleri saklamaları büyük önem taşıyor. Mahkemeye sunulabilecek güçlü belgelerle haklarını geri almaları mümkün.

Çalışanların çoğu bilmiyor! Kullanılmayan yıllık izin ücreti ödeniyor mu? 5 yıl detayına dikkat

İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMA ŞEKLİ

Kullanılmayan izinlerin parası, işçinin işten ayrılmadan önceki son brüt maaşı esas alınarak hesaplanır. Bu ödeme, prime esas kazanç matrahına dahil edilir. Brüt tutar üzerinden sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primleri ile gelir ve damga vergisi kesilerek net ödeme yapılır. Ancak toplam matrah asgari ücretin 7,5 katını aşıyorsa, bu aşan kısım sadece gelir vergisine tabi tutulur.

Çalışanların çoğu bilmiyor! Kullanılmayan yıllık izin ücreti ödeniyor mu? 5 yıl detayına dikkat

İZİN SÜRESİ VE BÖLÜNME ŞARTLARI

süresi, işçinin kıdemine göre değişir:

  • 1-5 yıl arası çalışanlara en az 14 gün,
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlara 20 gün,
  • 15 yıldan fazla çalışanlara ise en az 26 gün izin verilmelidir.
    Ayrıca, 18 yaşından küçük ya da 50 yaşından büyük tüm işçilere yıllık en az 20 gün izin hakkı tanınır.

İzin süreleri kural olarak bölünemez. Ancak işçi ve işveren anlaşırsa, en az 10 günü kesintisiz olmak şartıyla kalan izin günleri parça parça kullanılabilir. Bunun dışında kalan diğer ücretsiz izinler, yıllık izne sayılmaz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ÖTV oranları değişti! Bazı araçlara zam, bazılarına indirim: Sadece bu araçlar ucuzlayacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Kart limitinizi yükseltmenin altın kuralları belli oldu: İşte bankaların dikkat ettiği kriterler
ETİKETLER
#işçi
#işveren
#çalışanlar
#işçi hakları
#Yıllık İzin
#Yıllık izin hakkı
#İş Kanunu
#yıllık izin
#Izin Ücreti
#Işten Ayrılma
#Zamanaşımı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.