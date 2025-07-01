Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çalışanlar en çok bunun için izin istiyor!

Pandemiyle hayatımıza giren uzaktan çalışma modeli, şirketler ofise dönüş adımları atsa da çalışanlar tarafından yoğun şekilde tercih edilmeye devam ediyor. Kolay İK verilerine göre çalışanlar en çok bu taleple işverene geldi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çalışanlar en çok bunun için izin istiyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 11:22

Şirketler çeşitli sebeplerle ofisten çalışma modeline dönüş yapsa da çalışanlar uzaktan çalışmaktan vazgeçmek istemiyor. Araştırmaya göre, uzaktan çalışma izni 2024 yılında ve bu yılın ilk yarısında, hastalık, eğitim gibi izin türlerini geride bırakarak yıllık izinden sonra en çok talep edilen ikinci izin türü oldu.

Pandemi ile birlikte neredeyse bir günde hayata giren uzaktan çalışma modeli, bazı şirketler için pandemi biter bitmez bazıları içinse aradan geçen yıllar içerisinde yerini yeniden ofisten çalışmaya bıraktı. İnsan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK’nın verileri, uzaktan çalışma izni talebinin her geçen yıl daha da arttığını ortaya koyuyor.

Çalışanlar en çok bunun için izin istiyor!

UZAKTAN ÇALIŞMA TALEBİ YÜKSELDİ

Platformun verilerine göre, 2019 yılında yani pandemiden önce çalışanların talep ettiği izinler arasında uzaktan izin talebinin oranı yalnızca yüzde 0,62 iken bu oran 2020’de yüzde 1,76, 2021’de yüzde 2,2, 2022’de yüzde 3,29, 2023’te yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Ofise dönüşlerin artmaya başladığı 2024 yılında ise hızlı bir sıçrama yaşandı ve bu oran yüzde 9,6’ya yükseldi. Böylece uzaktan çalışma izni ilk kez, hastalık, eğitim gibi izinlerin önüne geçerek yıllık izinden sonra en çok talep edilen ikinci izin türü oldu. Bu yılın ilk yarısında da bu yükselme trendi değişmedi ve izinlerin yüzde 10,51’i uzaktan çalışmak için alındı. Bu da geçtiğimiz yıldan beri yaklaşık her 10 izin talebinden birinin şirket dışında çalışmak için istendiğini gösteriyor.

Çalışanlar en çok bunun için izin istiyor!

ÖZEL İZİNLER ARTIYOR

Son yıllarda şirketlerin işveren markası olma yönünde attığı adımlar; yıllık, haftalık, hastalık, doğum gibi ücretli izin türlerine ek olarak özel izin türlerini de beraberinde getiriyor. Kolay İK’nın verilerine göre en çok talep edilen bu özel izin türlerinin başında ise doğum günü, karne günü, sigara içmeme ve regl izni geliyor.

Çalışanlar en çok bunun için izin istiyor!

ÇALIŞANLAR DEĞERLİ ANLARDA DESTEKLENMEK İSTİYOR

Başta uzaktan çalışma olmak üzere çalışanların değişen izin taleplerini değerlendiren Kolay İK COO’su Tunca Üçer, "Pandemi nedeniyle mecburen hayatımıza giren uzaktan çalışma modeli, bugün birçok çalışan için ayrıcalıktan çok beklentiye dönüştü. Çalışanlar artık sadece işlerini yürütmek değil, aynı zamanda hayatlarını dengeleyebilmek de istiyor. Uzaktan çalışma izninin her yıl daha fazla talep görmesi de bu ihtiyacın kalıcı hale geldiğini gösteriyor. Benzer şekilde doğum günü, regl gibi özel izin türlerine olan ilginin artması, çalışanların iş süreçlerinin yanı sıra hayatın içindeki küçük ama değerli anlarda da desteklenmek istediğini ortaya koyuyor. Şirketler tarafından baktığımızda ise uzaktan çalışmayla ilgili en büyük endişenin, çalışanların düşük tempoda çalışması veya işten uzaklaşması olduğunu görüyoruz. Çünkü bu durum, ekip dinamiklerini ve operasyonel sürekliliği etkileyebiliyor. Bu noktada karşılıklı anlayışa dayalı bir kültür oluşturmak son derece kritik. Bunu sağlayan şirketler, çalışanlarıyla daha güçlü bir bağ kurup işveren markalarını güçlendirebilir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi
Baykar, İtalyan havacılık şirketini satın aldı!
ETİKETLER
#uzaktan çalışma
#uzaktan çalışma
#işveren
#Işverenler
#Işverenler
#Kamuİçalışanları
#Çalışan Hakları
#Çalışan Sorunları
#Ofis Çalışanları
#Çalışan Motivasyonu
#Çalışan Değeri
#Çalışan Kayıpları
#Üniversite Çalışanı
#Kalifiye Çalışan
#Gazze Çalışanları
#Işverenin Hakları
#Çalışan Hakları
#Sağlık Çalışanı Yaralanması
#Amerikan Çalışanı
#Işveren Hakları
#Izin Belgesi
#Belediye Çalışanı
#Kamu Çalışanı
#Dizinin Finali
#Yıllık Izin
#Ücretli Izin
#Iş Modeli
#Çalışan Talepleri
#Şirket Politikaları
#Özel Izinler
#Iş-yaşam Dengesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.