ÇAYKUR duyurdu! Tomurcuk çayın kilogram fiyatı belli oldu

18 May 2024 14:26 - Güncelleme : 18 May 2024 14:34

Evleneceklere verilen 150 bin TL kredi desteği için kritik karar! KDK’dan yaş şartı önerisi geldi

Evleneceklere verilen 150 bin TL kredi desteği için kritik karar! KDK’dan yaş şartı önerisi geldi

Emekli için yapılan zam planı kulislerden sızdı! İsa Karakaş seyyanen zam ve refah payı için hesabı yaptı

Emekli için yapılan zam planı kulislerden sızdı! İsa Karakaş seyyanen zam ve refah payı için hesabı yaptı

Emekli için ücretsiz ve indirimli uygulamalar geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 81 İlde hazırlıklar başladı

Emekli için ücretsiz ve indirimli uygulamalar geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 81 İlde hazırlıklar başladı

Çay üreticilerinin hasat sezonu başladı. ÇAYKUR’dan da art arda çay alım fiyatı açıklamaları gelmeye devam ediyor. ÇAYKUR 'beyaz iksir' olarak adlandırılan Tomurcuk çayın kilogram başına alım fiyatını açıkladı.

TOMURCUK ÇAYIN ALIM FİYATI AÇIKLANDI

ÇAYKUR, beyaz çay üretiminin hammaddesi olan tomurcuk çayın kilogram fiyatını 4 bin lira olarak belirledi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, kurumun 2014 yılından itibaren üreticilerden yaş çay tomurcuğu satın alarak ürettiği beyaz çay üretimine, artan piyasa talepleri doğrultusunda bu yıl da devam edildiği belirtildi.

'BEYAZ İKSİR'İN FİYATINDA YÜKSEK ARTIŞ

Açıklamada, "Markamızın prestij ürünlerinden olan 'beyaz iksir' beyaz çayımızın üretim hammaddesi olan tomurcuk çayın geçen yıl bin 500 lira olan kilogram alım fiyatı bu yıl 4 bin lira olarak belirlenmiştir. Yoğun uğraş ve toplama hassasiyeti gerektiren tomurcuk çay hasadına üreticilerimizin geçen yıllara göre daha fazla ilgi, özen göstermesi ve bereketli bir çay sezonu temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.