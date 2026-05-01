Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Cebimizi en çok ne yaktı? İşte İstanbul'da nisan ayı enflasyon rakamları

Perakende fiyat hareketlerini açıklayan İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,74, yıllık bazda ise yüzde 36,83 arttı. İstanbul’da, bazı harcama gruplarında çift haneli yükselişler görüldü. İşte Nisan ayının zam şampiyonu ve fiyatı düşen tek grup...

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 13:37

İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu belli oldu. Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ticaret Odası İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,74 olarak gerçekleşti. 2025 Nisan ayına göre 2026 Nisan ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre Nisan ayında İstanbul'da aylık perakende fiyat artışı yüzde 3,74 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 36,83 oldu.
Nisan ayında en yüksek artış Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 11,09, en yüksek azalış ise Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 0,12 olarak kaydedildi.
Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Nisan ayında aylık yüzde 4,32 arttı.
Toptan fiyatlarda bir önceki yıla göre değişim oranı yüzde 22,28, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 22,85 olarak gerçekleşti.
VeriDeğer
AylarNisan
Enflasyon Göstergesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi
Aylık Artış Oranı%3,74
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı (2023=100 bazlı)%36,83

Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 11,09, Konut harcama grubunda yüzde 8,80, Haberleşme harcama grubunda yüzde 6,49, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda 2,57, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 2,36, Sağlık Harcama grubunda yüzde 1,83, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,80, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,58, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,87, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,48, Eğitim harcama grubunda yüzde 0,03 artış, Eğlence ve Kültür harcama yüzde 0,12 azalış izlendi.

Harcama GrubuNisan Ayında Yüzde Değişim
Giyim ve Ayakkabı+11,09%
Konut+8,80%
Haberleşme+6,49%
Gıda ve Alkolsüz İçecekler+2,57%
Ev Eşyası+2,36%
Sağlık+1,83%
Çeşitli Mal ve Hizmetler+1,80%
Lokanta ve Oteller+1,58%
Alkollü İçecekler ve Tütün+0,87%
Ulaştırma+0,48%
Eğitim+0,03%
Eğlence ve Kültür-0,12%

İstanbul’da 2026 Nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Giyim ve Ayakkabı Harcama grubunda yer alan ürünlerde mevsim değişiminin devreye girmesi, Konut harcama ve Haberleşme Harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin görülmesi ile diğer harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu. 2026 Nisan ayında en yüksek grup artışı Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda (yüzde 11,09), en yüksek grup azalışı ise Eğlence ve Kültür harcama grubunda (0,12) izlendi.

2026 Nisan İstanbul Fiyat İndeksi Etkenleri
2026 Nisan Ayı Grup Artış ve Azalışları
Etki Eden UnsurlarHaracama GrubuDetay
Fiyat DeğişimleriGiyim ve AyakkabıMevsim değişiminin devreye girmesi
KonutBazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri
HaberleşmeBazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri
Gıda ve Alkolsüz İçeceklerMevsim geçiş etkisinin görülmesi
Diğer Harcama GruplarıPiyasa KoşullarıPiyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri
En Yüksek Grup ArtışıGiyim ve Ayakkabı% 11,09
En Yüksek Grup AzalışıEğlence ve Kültür% 0,12

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Mart ayında yüzde 1,54 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Nisan ayında yüzde 4,32 oranında arttı. 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 22,28, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 22,85 oldu. Nisan 2026’da Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 10,62, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 9,15, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 7,83, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 3,68, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 3,64, Madenler grubunda yüzde 2,25 ve Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,11 artış gözlendi. Yıllık ortalama bazda 2026 yılı Nisan ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 32,93, Madenlerde yüzde 27,13, Gıda Maddelerinde yüzde 26,51, Yakacak ve Enerjide yüzde 21,53, Mensucatta yüzde 19,95, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 14,84, Kimyevi Maddelerde yüzde 12,26 artış gerçekleşti.

KategoriDeğerDönemAçıklama
Toptan Eşya Fiyatları İndeksi%4,322026 NisanAylık Artış
Toptan Eşya Fiyatları İndeksi%1,542026 MartAylık Artış
Toptan Eşya Fiyatları İndeksi%22,282026 NisanYıllık Değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre)
Toptan Eşya Fiyatları İndeksi%22,852026 NisanYıllık Ortalama Değişim
Mensucat%10,622026 NisanAylık Artış (Bir önceki aya göre)
İşlenmemiş Maddeler%9,152026 NisanAylık Artış (Bir önceki aya göre)
Kimyevi Maddeler%7,832026 NisanAylık Artış (Bir önceki aya göre)
İnşaat Malzemeleri%3,682026 NisanAylık Artış (Bir önceki aya göre)
Yakacak ve Enerji Maddeleri%3,642026 NisanAylık Artış (Bir önceki aya göre)
Madenler%2,252026 NisanAylık Artış (Bir önceki aya göre)
Gıda Maddeleri%1,112026 NisanAylık Artış (Bir önceki aya göre)
İnşaat Malzemeleri%32,932026 NisanYıllık Ortalama Artış
Madenler%27,132026 NisanYıllık Ortalama Artış
Gıda Maddeleri%26,512026 NisanYıllık Ortalama Artış
Yakacak ve Enerji%21,532026 NisanYıllık Ortalama Artış
Mensucat%19,952026 NisanYıllık Ortalama Artış
İşlenmemiş Maddeler%14,842026 NisanYıllık Ortalama Artış
Kimyevi Maddeler%12,262026 NisanYıllık Ortalama Artış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamaney 'yeni sayfa' dedi, bölge karıştı: Zekeriya Şahin İran’ın emsalsiz planını açıkladı
İslam Memiş’ten gram altın bombası! Mayıs ayı için hazırlanın
