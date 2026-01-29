Çek kullananlar dikkat: Bankaların ödeyeceği rakam değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karşılığı bulunmayan çeklerde bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar 16 bin 350 TL'ye çıkarıldı.

Tebliğe göre, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde bankaların ödeyeceği tutar, 31 Ocak'tan geçerli olmak üzere 12 bin 650 liradan 16 bin 350 liraya çıkarıldı.