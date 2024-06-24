Çerçeveli çeyrek ve gram altın bilekliklerine ilgi arttı! Genç kızların hayali artık tek taş değil

24 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:58

Altın fiyatları her geçen gün artmasına rağmen altın takı çeşitlerine ilgi azalmıyor. Bu kez kuyumcuların yeni mesaisi çerçeveli çeyrek ve gram altın takıları oldu.

ÇERÇEVELİ ÇEYREK VE GRAM ALTIN BİLEKLİKLERİNE İLGİ ARTTI!

Son günlerde tasarımcıların model olarak geliştirdiği çerçeveli çeyrek ve gram altın çeşitleri beğeni topladı. İplik ya da tek zincirle yapılıp kullanılan bu model çeşitlerine eklenen yeni tasarımlar için kuyumcular mesai harcıyor.

Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Trabzon'da ilgi gören çerçeveli çeyrek ve gram altın modelleri hem bilekleri hem de boyunları zenginleştiriyor.

Tasarımlar genellikle internet sitelerinde hazırlanıp satın alınıyor. İçi boş olan tasarımlar daha sonra kuyumcular tarafından alıcının isteğine bağlı çeyrek ve gram olarak dolduruluyor.

Çerçevelerde ise en çok altın tercih ediliyor. Öte yandan şatafatı sevenler ise telkari çeşitleri mevcut. Bunlar ise bazen direk kuyumcular tarafından üretiliyor.

Öte yandan bazılar bileklik kısmının çelik tercih ederken diğer yandan burma zincirli olan da en çok takılanlar arasında yer aldı. Çerçeveler iplikli modelleri bıraktırdı.

Bazıları sadece bileklik yaptırırken bazıları ise takım halinde de yaptırıyor. Burmalı olan en değerli olan takı listesinde. Kuyumcular günümüzde genç kızların tek taştan çok bunları aldığını belirtti.

Ajda bileziklerden sonra trend olan çerçeveli çeyrek ve gram altın modelleri klasik kombinlerle de oldukça beğeni topladı.