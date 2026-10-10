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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 11:03

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk yolculuk başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı üzerinde yolcu seferleri başladı; ilk sefere katılan vatandaşlar konfor ve hızdan memnun kaldı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk yolculuk başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 11:03

Cumhurbaşkanı 'ın açılışını yaptığı Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda yolcu seferleri başladı. 'den Çerkezköy'e hızlı trenle seyahat etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Edirne Garı'na geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlilerinin bilet kontrollerinin ardından trene binen yolcular, saat 09.00'da hattaki ilk seferle Çerkezköy'e hareket etti. İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar, hızlı trenin ulaşım süresini kısaltacak olmasından ve sunduğu konfordan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yolculardan Tunçer Metin, AA muhabirine, ilk kez hızlı trene bineceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk yolculuk başladı

Eski trenlerle yolculuğun uzun saatler sürdüğünü belirten Metin, "Edirne'den İstanbul'a 7 saatte gidiyorduk. Şimdi hızlı tren geldi, çok faydalı olacak. Hem ulaşım hem konfor bakımından güzel oldu ve Avrupa istikameti açılıyor. Türkiye'de her alanda teknolojik hamleler yapılıyor, bu çok sevindirici." dedi.

Metin, hızlı tren sayesinde Çerkezköy'deki yakınlarına kısa sürede kavuşacağını ifade etti.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk yolculuk başladı

“ESKİ TRENLERE GÖRE DAHA KONFORLU VE RAHAT BİR YOLCULUK OLACAK”

Yolculardan Gülbiye Güven de hızlı trenin ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi. Önceki yolculuklarında uzun süre beklemek zorunda kaldığını anlatan Güven, "Hızlı tren olmadan önce saat 13.00'te Çerkezköy'de oluyorduk, şimdi ise 55 dakikada Çerkezköy'e ulaşacağım. Eski trenlere göre daha konforlu ve rahat bir yolculuk olacak." diye konuştu.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk yolculuk başladı

Türkan Çekirge ise hızlı tren hizmetinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, daha önce uzun saatler süren yolculukların artık kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Hızlı trenin konforunu ve bilet fiyatlarını beğendiklerini belirten Tunay Çekirge de yeni hattın bölge halkı için önemli bir ulaşım kolaylığı sağlayacağını kaydetti.

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ETİKETLER
#edirne
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
#Çerkezköy Kapıkule Hızlı Tren Hattı
#Tunçer Metin
#Ekonomi
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