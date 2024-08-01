Cevdet Yılmaz'dan emekli açıklaması! "En düşük emekli aylığı diye bir kavram yoktu"

01 Ağustos 2024 10:50 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek sene enflasyonda 10’lu rakamların görüleceğini ifade eden Cevdet Yılmaz, emekliler için yeni düzenlemeler olacak mı, sorusuna cevap verdi.

Cevdet Yılmaz BloombergHT ekranlarında ekonomik istikrar programının yol haritasını açıkladı. 2025 planlarının eylülde yeni OVP ile şekilleneceğini ifade etti.

OVP EYLÜL'ÜN İLK HAFTASINDA YAYINLANACAK

Yılmaz şöyle konuştu;

"OVP, her yıl güncellenen (bir) program, üç yıllık perspektifle. Bu yıl 2025-27 dönemini kapsayacak şekilde güncellenecek. Olağanüstü durum söz konusu değil. OVP, bütçenin temel çerçevesini çiziyor.

Bütçenin ana çerçevesi güncellenmiş OVP programıyla ortaya çıkacak. Yeni gündemler oluştu. Yapısal reform gündemimizi de güncellemiş olacağız, daha bir zenginleştirmiş olacağız. Eylül’ün ilk haftasında yayınlamayı hedefliyoruz.

ENFLASYONDA 10'LU RAKAMLARI GÖRECEĞİZ

Enflasyonda bir sonraki ay 50’li ve sonra 40’lı rakamları göreceğimizi tahmin ediyoruz. Dezenflasyon süreci bu yıl devam edecek. Bir yıl sonrası için yüzde 30 beklentiyi ifade ediyorlar. Vatandaşımız daha yüksek beklentide. Bir süre sonra inanıyorum ki, yaz dönemindeki kırılmayla birlikte vatandaşımızdaki beklentiler hedeflerimize yansıyacak.

Gelecek yıl 10’lu rakamları göreceğiz. 20’nin altı 10’un üstü diyelim. Yeni OVP’de bunu göreceğiz. Bu 10’la 20 arası rakam olacaktır. 2026 hedefimiz ise tek haneli rakamlar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI DİYE BİR KAVRAM YOKTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekliler için gelen soruları da cevapsız bırakmadı. Şöyle devam etti;

"Son vergi paketinde bir madde koyduk. En düşük emekli aylığı diye bir kavram yoktu geçmişte. Bizim dönemimizde getirdiğimiz bir şey oldu bu. Çok düşük emekli aylığı alanlara asgari emekli aylığı olsun diye bizim getirdiğimiz yasal düzenlemeydi. Belli aralıklarla revize edildi.

Fiilen şu anda son düzenlemeyle 12 bin 500 gibi rakam oluştu. Bugün 16 milyon emeklimiz var. EYT sonrası yükselmiş bir rakamdan bahsediyoruz. Yaptığımız her düzenlemenin bütçeye yansımaları var. İstikrara kavuştukça, enflasyonda düşük rakamları gördükçe, büyüme, istihdam genişlettikçe kalıcı bir şekilde sosyal refah oluşturma en önemli başlıklarımızdan biri."