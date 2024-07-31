TÜİK dış ticaret istatistiklerini açıkladı! Haziranda ihracat ve ithalat azaldı
TÜİK, haziran ayı dış ticaret istatistiklerini duyurdu. Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı. Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat %yüzde 8,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat %4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Haziran döneminde ihracat %2,6 arttı, ithalat %8,4 azaldı.
HAZİRANDA İHRACAT VE İTHALAT DÜŞTÜ
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat %8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %9,4, ithalat %2,7 azaldı.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Haziran ayında %9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan, 17 milyar 584 milyon dolara geriledi.
Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %2,7 azalarak 19 milyar 853 milyon dolardan, 19 milyar 308 milyon dolara geriledi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 1 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %6,0 azalarak 36 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,1 oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA YÜZDE 10,8 ARTTI
Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan, 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında %79,7 iken, 2024 Haziran ayında %76,4'e geriledi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE DÜŞTÜ
Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %30,5 azalarak 61 milyar 325 milyon dolardan, 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Haziran döneminde %66,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde %74,8'e yükseldi.
Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,3 oldu.
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.
Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.
Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %69,7 oldu
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Haziran ayında ara mallarının payı %69,7, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.
İthalatta, 2024 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı %70,0, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA
Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 555 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 287 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 59 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 984 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,1'ini oluşturdu.
Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 201 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 785 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 454 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 241 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu.
İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI
İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 394 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 930 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 190 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 169 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,7'sini oluşturdu.
Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 22 milyar 41 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 281 milyon dolar ile Çin, 12 milyar 765 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 675 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 135 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,8'ini oluşturdu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %7,5 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %7,5 azalırken, ithalat %2,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,7 azalırken, ithalat %1,2 arttı.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %4,1 oldu.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,1'dir. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3'tür. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.
Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,8'dir. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,7'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,9'dur.
Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Haziran ayında 17 milyar 128 milyon dolar oldu.
Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Haziran ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 azalarak 17 milyar 128 milyon dolar, ithalat %7,1 azalarak 22 milyar 731 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haziran ayında dış ticaret açığı %2,6 artarak 5 milyar 460 milyon dolardan, 5 milyar 603 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında %77,7 iken, 2024 Haziran ayında %75,4'e geriledi.
İhracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 114 milyar 209 milyon dolar oldu.
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 artarak 114 milyar 209 milyon dolar, ithalat %9,0 azalarak 157 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %29,0 azalarak 60 milyar 784 milyon dolardan, 43 milyar 171 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Haziran döneminde %64,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %72,6'ya yükseldi.