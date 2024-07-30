Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı için Ticaret Bakanlığı devreye girdi! Cezaya çarptırıldı

30 Temmuz 2024 09:08 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:23

Sosyal medya hesabından her paylaşımı olay olan fenomen Şeyma Subaşı'nın beş farklı markanın reklamını yaptığı ve bunu belirtmediği tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, Şeyma Subaşı'nın reklam cezası ödemesine karar verdi.

ŞEYMA SUBAŞI 550 BİN TL CEZAYA ÇARPTIRILDI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını yaptığını ve bunu belirtmediği tespit etti. Yaptığı anlaşmaların vergisini ödemeyen ve kanunu çiğneyen Şeyma Subaşı'na para cezası kesildi. Şeyma Subaşı, Ticaret Bakanlığı'na 5 marka için toplamda 550 bin TL reklam cezası ödeyecek.