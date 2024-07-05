Çeyrekten, gramdan sonra yeni trend altın: Tırnak bile daha büyük, fiyatı 600 TL

05 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:35

Yaz mevsimiyle birlikte depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da düğünler başladı. Hatay’da bu yıl geçen yıla oranla evlenen sayısında artış yaşanmış ve düğünler çoğalmış durumda.

Altın fiyatlarının artmasına rağmen bölgede düğünlerde altın takma kültürü devam ediyor. Artan fiyatlar karşısında vatandaş her geçen gün daha ucuz altın tercih ediyor.

600 TL BANDINDA

Bölgedeki vatandaşların bütçesel imkanlarına hitap etmek isteyen kuyumcular, ürünleri arasında fiyatı 600 TL bandında olan ve tırnak büyüklüğüne sahip olan 0.25 gramlık altını da bulunduruyor. Vatandaşlar, çeşitli mücevheratın bulunduğu sarrafta bütçelerine uygun olan ürünü alabiliyorlar.

BİR TIRNAK BÜYÜKLÜĞÜNDE BİLE YOK

Kuyumcu müdürü Nuri Şişman, artan altın fiyatları karşısında vatandaşların daha ucuz olan hediyelik altına yöneldiklerini belirterek, “Deprem bölgesinde asrın felaketinin hemen ardından itibaren hizmet vermeye başladık. Yavaş yavaş sezon başlıyor ama artan fiyatlar sebebiyle piyasa bayağı dar. İnsanlar artık çeyrek, yarım tüm gibi altınları tercih edemiyorlar. Şu anda yeni trend yarıma kadar düşmüştü şimdi 0,25 gram da tercih edilmekte. Daha çok bunlar tercih ediliyor çünkü 600 TL gibi bir fiyatı var 0,25 gramlık altının. Yani düğün sezonunda daha çok tercih ediliyor. Altın kültürü bölgemizde var, bundan vazgeçemiyoruz. Artan maliyetler, artan fiyatlardan dolayı da artık insanlarımız çeyreğe yarıma yönelemediği için 0,25 gram altını tercih ediyor. Ekonomik anlamda daha fazla satışı gerçekleşiyor. Bir tırnak büyüklüğünde bile yok, gördüğünüz üzere ama altın olduğun için rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.