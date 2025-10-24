Menü Kapat
20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çiftçi desteğinde kurallar değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan Hazine destekli yatırım ve işletme finansmanında esaslar değişti. Karar kapsamında çiftçiler, temel hayvansal üretim veya temel bitkisel üretim başlıklarından aynı anda finansman alamayacak. Ayrıca söz konusu kredilerde kâr payı destek oranı yüzde 100’den yüzde 50’ye çekilecek ve faydalanıcıların vergi ile SGK borcu bulunmaması şartı aranacak.

Tarımsal üretime yönelik destekli yatırım ve işletme finansmanı kullandırılmasına ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çiftçi desteğinde kurallar değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu kapsamda, "Ziraat Katılım Bankası AŞ Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı" ve "T.C. AŞ ve Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" kullandırılmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapıldı.

Çiftçi desteğinde kurallar değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu finansmanın uygulama esaslarında yapılan düzenlemeye göre, faydalanıcıların 300 bin lira altı ve üstü temel hayvansal üretim ile 300 bin lira altı ve üstü temel bitkisel üretim konularında aynı anda riski bulunamayacak.

Çiftçi desteğinde kurallar değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Her bir üretim konusu için kararla belirtilen standart faiz ve kar payı indirim oranları uygulanacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan faydalanıcılar, standart indirim oranlarına ek olarak bu indirim oranlarından da yararlandırılacak. Faydalanıcılara uygulanacak indirim oranı yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürülecek.

Çiftçi desteğinde kurallar değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ayrıca vergi dairelerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcu ile sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması koşulu aranacak.

