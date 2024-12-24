Çiftçiler dikkat: Kayıt için son tarih 31 Aralık!

24 Aralık 2024 17:13 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:20

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başladı. Çiftçiler, başvurularını e-Devlet üzerinden kolayca yenileyebilir. Başvuruların en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı​, çiftçilerin kayıt işlemlerini tamamlamalarına yardımcı olmak için önemli bir adım attı. Çiftçi Kayıt Sistemi​ (ÇKS) Yönetmeliği’nde yapılan son değişiklikler, mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kayıt altına alınamayan tarım arazilerinin taahhütname ile ÇKS​'ye kaydını mümkün kılacak.

HAFTA SONU DA İŞLEM ALINACAK

Bu düzenleme, başvurularını gerçekleştiremeyen çiftçiler için büyük bir fırsat sunuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, 28-29 Aralık tarihlerinde, hafta sonu mesai saatlerinde açık olacak. Her ilçede iki personel, çiftçilerin kayıt işlemleriyle ilgilenmek üzere görev yapacak.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, çiftçilerin belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamalarının önemine vurgu yaptı. Saylak, üreticilerin yeni desteklerden faydalanabilmesi için ÇKS başvurularını yapmalarının gerekli olduğunu belirtti.