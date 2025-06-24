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 | Selahattin Demirel

Çiftçinin başının belası için binlerce arı harekete geçti

Tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca için Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 5 binin üzerinde samuray arısı fındıklık alanlara bırakıldı. Laboratuvarda üretilen arılar doğada kahverengi kokarcaların yayılmasını önleyecek.

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Çiftçinin başının belası için binlerce arı harekete geçti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 20:13

Karadeniz Bölgesi'nde yayılarak tarım ürünlerine verdiği zararla üreticilerin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca böceği, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de görüldü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal üretime büyük zarar veren istilacı türe karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Bu çerçevede Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğaya 5 binin üzerinde samuray arısı (Trissolcus Japonicus) salındı.

MÜCADELE İÇİN SAMURAY ARILARI ÜRETİLİYOR

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Ankara Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde bölgede başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile biyolojik mücadele için laboratuvarda samuray arıları üretiliyor.

Çiftçinin başının belası için binlerce arı harekete geçti

Kahverengi kokarcanın yumurtalarında parazit olarak gelişen samuray arısı, zararlının doğal popülasyonunu baskılamak amacıyla kullanılıyor. Bu çerçevede, İnebolu, Cide, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde tuzakla takip çalışmaları da yürütülüyor. Kahverengi kokarcanın yumurta larvalarına kendi yumurtasını bırakan samuray arıları ile zararlının çoğalmasını engellemek hedefleniyor.

İnebolu ilçesinde düzenlenen samuray arısı salınımına İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Mustafa Çapkan, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri Dr. Tuğba Akdeniz Fırat ve Dr. Mürşide Yağcı katıldı.

"YAYILMASINI KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan, "Ülkemizin yerleşik böceklerinden olmayan kahverengi kokarcayı vatandaşlarımızın diğer kokulu böceklerinden ayırabileceği özelliği antenlerinde beyaz şeritlerin olmasıdır. Böcek fobisi dışında insana zararsız bir türdür, ancak konaklama yoğunluğuna göre yüzde 25 ürün kaybına sebep olabilmekte meyve kalitesini düşürmektedir.

Çiftçinin başının belası için binlerce arı harekete geçti

Nisan ayından ekim ayına kadar bahçelerde zarar yaparken, kışlamak için kapalı alanlara akın etmekte, bu alanlarda toplanma feromon tuzaklarıyla mücadelesi mümkün olmaktadır. Kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazit olarak gelişen samuray arısı, zararlının doğal popülasyonunu baskılamak amacıyla kullanılıyor. Bu kapsamda, İnebolu, Cide, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt ilçelerinde tuzakla takip çalışmaları da yürütüyoruz. Kastamonu ilçelerinde gerçekleştirilen salım çalışmalarıyla zararlının yayılımının kontrol altına alınmasını hedefleniyoruz" dedi.

"5 BİNİN ÜZERİNDE SAMURAY ARISI DOĞAYA BIRAKILDI"

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Dr. Tuğba Akdeniz Fırat ise, "2023 yılında Çanakkale'de varlığı tespit edilen kahverengi kokarca, özellikle fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne zarar vererek hem üreticileri hem de ekosistemi tehdit ediyor.

Çiftçinin başının belası için binlerce arı harekete geçti

Zararlı popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla başlatılan çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi kapsamında sürdürülüyor. Kastamonu merkez ve ilçeleriyle birlikte 89 tüp toplamda yaklaşık 5 bin adet samuray arılarını doğaya bıraktık.

Çiftçinin başının belası için binlerce arı harekete geçti

Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi çerçevesinde ise kahverengi kokarca zararlısına karşı yumurta parazitoiti samuray arısı üretilerek ülke genelinde biyolojik mücadele çalışmaları amaçlanıyor" diye konuştu.

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ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#fındık
#inebolu
#İnönü
#Kahverengi Kokarca
#Samuray Arısı
#Biyolojik Mücadele
#Ekonomi
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