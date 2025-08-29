Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Çin ve Mısır menşeli cam ev eşyasına damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı, Çin ve Mısır’dan ithal edilen cam ev eşyalarına yönelik damping soruşturması başlattı.

Çin ve Mısır menşeli cam ev eşyasına damping soruşturması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 09:50

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ve menşeli "cam ev eşyası" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ tarafından yapılan ve Gürok Turizm ve Madencilik AŞ'nin desteklediği başvuruya istinaden Çin ve Mısır menşeli "cam ev eşyası" ithalatına ilişkin inceleme gerçekleştirildi.

Çin ve Mısır menşeli cam ev eşyasına damping soruşturması

İnceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla bu iki ülke menşeli cam ev eşyalarına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

