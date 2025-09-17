Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları ocak-ağustos döneminde arttı

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Ağustos 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 14,82 trilyon yuan (yaklaşık 2,09 trilyon dolar) oldu.

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 3,1 artışla 17,93 trilyon yuana (2,52 trilyon dolar) çıktı. Yılın 8 ayında bütçe açığı yaklaşık 410 milyar dolara ulaştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.