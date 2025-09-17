Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları ocak-ağustos döneminde arttı

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3, bütçe harcamaları ise yüzde 3,1 artış gösterdi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin gelirleri toplamı, Ocak-Ağustos 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 14,82 trilyon yuan (yaklaşık 2,09 trilyon dolar) oldu.

Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları ocak-ağustos döneminde arttı

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 3,1 artışla 17,93 trilyon yuana (2,52 trilyon dolar) çıktı. Yılın 8 ayında yaklaşık 410 milyar dolara ulaştı.

Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları ocak-ağustos döneminde arttı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları ocak-ağustos döneminde arttı

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

#Ekonomi
