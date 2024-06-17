Çin'de üretim ve tüketim artarken gayrimenkul yatırımları hızla düşüyor

17 Haziran 2024 10:56 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 11:22

Ceylan Ertem'in 'kurban ibadeti' yorumu tepkilere neden oldu

Ceylan Ertem'in 'kurban ibadeti' yorumu tepkilere neden oldu

Çin ekonomisinde gayrimenkul yatırımları düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Mayıs 2024 ve yılın ilk 4 ayına ait ekonomi verilerini duyurdu. Çin verilerinde ilk iki aydaki toparlanma sonrası iki aylık soğuma işaretleri geldi.

Çin'de sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamları belli oldu.

ÇİN'DE ÜRETİM VE TÜKETİM ARTTI

Çin ekonomisinde mayısta üretim ve tüketim göstergeleri arttı.

Üretim mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarken nisandaki yüzde 6,7'lik yükselişin altında kaldı.

Tüketimin öncü verisi perakende satışlar da mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Veriler marttaki yüzde 2,3'lük yükselişin üzerine çıktı.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI GERİLEDİ

Çin'de gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme ise devam ediyor. Gayrimenkul yatırımları yüzde 10,1 azaldı.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş, sabit yatırımları da sarstı.

Gayrimenkul satışları, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre zemin alanı olarak yüzde 20,3, satış değeri olarak yüzde 27,9 azaldı.

Düşüş genel yatırımları da aşağı çekti. Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları ilk 5 ayda yüzde 8,6 arttı.

Çin hükümeti geçen ay gayrimenkul sektörünü canlandırmak için 300 milyar yuan (yaklaşık 41,4 milyar dolar) kaynak ayırmıştı.

ALT YAPI VE İMALAT ARTTI

Altyapı yatırımları da yüzde 5,7, imalat yatırımları da yüzde 9,6 arttı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da ilk çeyrekteki yüzde 4,5'lik yükselişin gerisinde kaldı.