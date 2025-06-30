Çin'den altın atağı! 1.2 milyar dolara satın aldı

Altın fiyatları ise siyasi her gerilimle dalgalanıyor. Dünyada bitmeyen gerilim yatırımcıları olduğu kadar ülkeleri de güvenli liman arayışına itiyor. Çinli Zijin Mining, Kazakistan'da 1.2 milyar dolara altın madeni satın almak üzere harekete geçti.

Çin'in en büyük altın ve bakır üreticisi Zijin Mining, Kazakistan'ın en büyük altın madenlerinden biri olan Raygorodok Gold Mine'ı 1.2 milyar dolara satın almak için anlaştığını bildirdi.

Zijin, iştiraki Zijin Gold International ve Zijin Gold'un bir iştiraki olan Jinha Mining'in, şu anda Raygorodok altın madenini işleten ve sahibi olan Kazakistan merkezli altın madencilik şirketleri RG Gold LLP ve RG Processing LLP'nin haklarını satın almak için bir anlaşma imzaladığını söyledi.