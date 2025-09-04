Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Ekonomi
Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus gazı

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret kapsamında bazı anlaşmalara varıldığını açıkladı. Tsivilev, Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus doğalgazı sevkiyatının öngörüldüğünü söyledi.

Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus gazı
Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, varılan anlaşmalar kapsamında 'e yılda 106 milyar metreküp Rus doğalgazı sevkiyatının öngörüldüğünü, bu hacmin Avrupa'ya sevkiyata büyük alternatif yaratacağını söyledi.

Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus gazı

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret kapsamında enerji alanında varılan anlaşmaları, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirdi. Rusya'nın, doğu bölgelere sevkiyatına ilişkin konuya çözüm bulduğunu vurgulayan Tsivilev, Çin ile yapılan görüşmeler neticesinde enerji sektörüne dair önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus gazı

Tsivilev, Çin ile önemli enerji anlaşmaları imzaladıklarını belirterek, "Çin'e yılda toplam 106 milyar metreküp gaz tedariki için anlaşmalar imzaladık. Bu, Avrupa'ya tedarikimize karşı büyük bir alternatif." dedi.

Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus gazı

Sibirya'nın Gücü 2 boru hattına ilişkin anlaşmayı anımsatan Tsivilev, Sibirya'nın Gücü hattında kapasitenin yılda 44 milyar metreküpe çıkarılması konusunda da anlaşma sağlandığını anımsattı.

Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus gazı

Çin ile alanında da anlaşma imzaladıklarını kaydeden Tsivilev, Rosneft’in Kazakistan üzerinden Çin'e yılda ilave 2,5 milyon ton petrol sevkiyatı yapacağını söyledi. Rusya ile Çin arasında, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için 2 Eylül’de mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu güzergah üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğalgaz sevkiyatı öngörülüyor.

TGRT Haber
