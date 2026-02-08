Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

Çin'in sert altın hamlesi devam ediyor

Merkez Bankası'nın 15 aydır süren alımları, küresel piyasalardaki sert dalgalanmalara rağmen sürerken, altın fiyatlarında oynaklık ve kaldıraç baskısı dikkat çekiyor. İşte tüm rakamlar ve detaylar...

Çin’in sert altın hamlesi devam ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
16:48
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
16:48

, altının arkasında durmayı sürdürüyor. Resmî verilere göre banka, ocak ayında da altın alımı yaparak rezervlerini üst üste 15’inci ayda da artırdı. Bu hamleyle Çin’in altın varlıklarının toplam değeri yaklaşık 369,58 milyar dolara ulaştı. Küresel piyasalarda belirsizlik tırmanırken, Pekin’in bu istikrarlı tutumu, yuanın uluslararası güvenilirliği açısından sembolik ama güçlü bir mesaj olarak okunuyor.

Çin’in sert altın hamlesi devam ediyor

ALTINDA SERT DALGALANMA

Altın fiyatları son haftalarda oldukça hareketliydi. Ons altın en son 4.960 dolar civarında işlem görürken, ocak ayında 5.600 dolar seviyesine kadar sert bir sıçrama yaşamıştı. Ardından, geçtiğimiz hafta pazartesi günü 4.403 dolara kadar hızlı bir geri çekilme geldi. Altında nefes aldırmayan bir tempo var.

TÜKETİM DÜŞSE DE YATIRIM TALEBİ GÜÇLÜ

Çin’de 2025 yılında toplam altın tüketimi yüzde 3,75 düşüşle 950 tona gerilese de tabloya yakından bakınca farklı bir detay öne çıkıyor. Çin Altın Birliği verilerine göre, külçe ve sikke alımları yüzde 35 artmış durumda. Öyle ki bu kalemler, toplam talebin yarısından fazlasını oluşturuyor. Yani takıdan ziyade “elde tutulan” altına yönelim belirgin.

Uluslararası cephede ise Çin’in artan rezervleri, yuanın küresel ticaretteki konumunu destekleyen bir unsur olarak görülüyor. Etkinin özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu hattında daha net hissedildiği belirtiliyor. Çok kutuplu para sisteminde, altınla güçlenen bir para birimi algısı, açıkçası hafife alınmıyor.

Çin’in sert altın hamlesi devam ediyor

KALDIRAÇLI İŞLEMLERE YENİ FREN

Piyasalardaki bu oynaklık, kaldıraçlı işlemleri de doğrudan etkiliyor. Dünyanın en büyük vadeli işlem ve türev borsası operatörlerinden CME Group, son bir ay içinde üçüncü kez teminat gerekliliklerini artırdı. Cuma günü seans kapanışının ardından yürürlüğe giren düzenlemeyle teminat oranı yüzde 8’den 9’a çıkarıldı. Bu da kaldıraç kullanan yatırımcı için işlemleri biraz daha pahalı ve zor hale getiriyor.

İLGİLİ HABERLER
Gram altın cephesinde kötü haber! İslam Memiş yeni hedef fiyatı ilan etti
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 8 Şubat 2026 güncel fiyatlar
ETİKETLER
#altın rezervleri
#çin merkez bankası
#küresel piyasalar
#yuan
#Kaldıraçlı İşlemler
#Ekonomi
