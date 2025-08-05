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 | Bengü Sarıkuş

Citi ve Goldman Sachs'tan Türkiye enflasyon analizi

Citi ve Goldman Sachs, dün açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Citi, yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 38 seviyesinde olacağını öngördü. Goldman ekonomistleri ise Türkiye'nin manşet enflasyonunun olumlu baz etkileriyle Haziran ayındaki yüzde 35'ten Temmuz ayında yüzde 33,5'e gerilediği ve yüzde 34,1 olan tahminlerinin altında gerçekleştiğini belirtti.

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Citi ve Goldman Sachs'tan Türkiye enflasyon analizi
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 16:44

ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar imzalı raporda Temmuz ayında enflasyonun yüzde 33,5 ile yüzde 34,1'lik tahminlerinin altında gerçekleştiği belirtildi. Raporda yıllık enflasyonun 2025 sonunda yaklaşık yüzde 30'a gerileyeceği, risklerin ise yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Citi ve Goldman Sachs'tan Türkiye enflasyon analizi

Citi ekonomistleri "1. çeyrek GSYİH sonuçları ve diğer büyüme göstergelerinin de kanıtladığı gibi, enflasyonla mücadele sürecinde para politikasına aşırı bağımlılığın yol açtığı ekonomik maliyet giderek daha belirgin hale geliyor. Bu durum, Temmuz ayı PPK açıklamasında verilen rehberlik ve dünkü rakamlarıyla birleştiğinde, Merkez Bankası'nın gevşeme eğilimini gelecekte de sürdürebileceğine inanmamıza yol açıyor." ifadesine yer verdi. Kurum, yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 38 seviyesinde olacağını öngördü.

Citi ve Goldman Sachs'tan Türkiye enflasyon analizi

TÜRKİYE'NİN MANŞET ENFLASYONU AŞAĞI YÖNLÜ

Goldman ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı notta 'nin manşet enflasyonunun olumlu baz etkileriyle Haziran ayındaki yüzde 35'ten Temmuz ayında yüzde 33,5'e gerilediği ve yüzde 34,1 olan tahminlerinin altında gerçekleştiği belirtildi.

Citi ve Goldman Sachs'tan Türkiye enflasyon analizi

Notta aylık enflasyondaki artışa dikkat çekilerek "Bu artış, düzenlenmiş fiyat ayarlamaları, vergi değişiklikleri ve Temmuz ayına özgü faktörler (örneğin daha yüksek kira sözleşmesi yenileme oranları) tarafından yönlendirildi. Ancak, işlenmemiş gıda ve giyim fiyatlarındaki düşüş, genel aylık ivmeyi yumuşatmaya yardımcı oldu" ifadeleri yer aldı.

Citi ve Goldman Sachs'tan Türkiye enflasyon analizi

Hizmet enflasyonunda ivmenin yavaşladığı, çekirdek enflasyonda ise hala baskının devam ettiği belirtilirken ileriye dönük enflasyon beklentilerindeki devam eden normalleşmenin, aylık enflasyonu destekleyeceği ifade edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz'da aylık enflasyon yüzde 2,06 ile Haziran ayına göre hızlanırken yıllık enflasyon ise yavaşladı.

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#citi
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# Ekonomi
#Merkezbankası
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