Çocuğunuzda varsa hemen imha edin! Bakanlık parmak boyasındaki tehlikeyi duyurdu

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. GÜBİS üzerinden yapılan sonra duyuruda “6 renk parmak ve yüz boyası”nın satışının yasaklandığı ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 15:56

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) tarafından yapılan duyuruda mevzuata aykırı yeni bir çocuk ürünü tespit edildi. , insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini ülke genelinde sürdürüyor. 81 ilde yapılan kontroller kapsamında mevzuata aykırı bulunan ürünler kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.

PARMAK BOYASI YASAKLANDI

Bakanlık, 16 Mart tarihli son açıklamasında dikkat çeken bir ürünü daha listesine ekledi. “Collex” markasına ait “6 renk parmak ve yüz boyası”nın satışının yasaklandığı ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde söz konusu ürünün kimyasal testleri geçemediği tespit edildi. Bakanlık açıklamasında ürünün güvensizlik gerekçesi şu ifadelerle aktarıldı: "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek-2 Kısım-C’De Belirlenen Kimyasallar İçin Özel Limit Değerleri Ve Ts En 71-9&10&11 Test Metotlarına Göre Koruyucular Başlığı Altında 2-Metilisothiazolin-3 (2H) –On (Cas Numarası:2682-20-4)” Kimyasalından (Limit Değer:0,25Ppm Siyah: 0,1Ppm, Yeşil: 0,4Ppm, Mavi: 0,4Ppm, Kırmızı: 0,8Ppm, Sarı:0,4 Ppm, Beyaz: 0,5Ppm“Kalır” Sonucu Almıştır"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faizsiz kredi için son 2 gün! Bayramda nakit ihtiyacı olanlara dev teklif
Gram altın için 7000 barajı kritik! İslam Memiş'ten bayram öncesi son uyarı
