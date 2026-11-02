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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:49

Çocuk bisikletinde iki tehlike tespit edildi: Bakanlıktan toplatma kararı

Çocuklar için satılan bisiklette iki ayrı tehlike tespit edildi. Ticaret Bakanlığı boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıyan oyuncağın piyasaya arzını yasakladı

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Çocuk bisikletinde iki tehlike tespit edildi: Bakanlıktan toplatma kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:49

Ticaret Bakanlığının denetimlerinde bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletinin boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı belirtildi. Çocukların kullanımı için güvensiz bulunan ürünün piyasaya sürülmesi yasaklanarak mevcut durumda olanların toplatılmasına karar verildi.

HABERİN ÖZETİ

Çocuk bisikletinde iki tehlike tespit edildi: Bakanlıktan toplatma kararı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı denetimlerinde bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riski tespit edilmesi üzerine ürünün piyasaya sürülmesi yasaklanarak toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığının denetimleri kapsamında bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riski bulunduğu tespit edildi.
Çocukların kullanımı için güvensiz bulunan ürünün piyasaya sürülmesi yasaklandı.
Mevcut durumda olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından alınan kararı duyurdu.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişilebileceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ÇOCUK BİSİKLETİNDE BOĞULMA VE MEKANİK YARALANMA RİSKİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri sosyal medya hesabından açıklama yaparak alınan kararı duyurdu.

Bakanlık denetimleri kapsamında çocukların kullanımına sunulan bir markanın ahşap denge bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riskine dikkat çekti.

Çocuk bisikletinde iki tehlike tespit edildi: Bakanlıktan toplatma kararı

Kaplan açıklamasında şunları ifade etti:

"Çocuklarımızın güvenliği, kırmızı çizgimizdir. Güvensiz olduğu tespit edilen oyuncak, piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi.

Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlere karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz."

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#Ticaret Bakanlığı
#Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
#Bekir Kaplan
#Ahşap Denge Bisikleti
#Oyuncak Markası
#Ekonomi
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