Ticaret Bakanlığının denetimlerinde bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletinin boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı belirtildi. Çocukların kullanımı için güvensiz bulunan ürünün piyasaya sürülmesi yasaklanarak mevcut durumda olanların toplatılmasına karar verildi.

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HABERİN ÖZETİ Çocuk bisikletinde iki tehlike tespit edildi: Bakanlıktan toplatma kararı Ticaret Bakanlığı denetimlerinde bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riski tespit edilmesi üzerine ürünün piyasaya sürülmesi yasaklanarak toplatılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığının denetimleri kapsamında bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riski bulunduğu tespit edildi. Çocukların kullanımı için güvensiz bulunan ürünün piyasaya sürülmesi yasaklandı. Mevcut durumda olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından alınan kararı duyurdu. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişilebileceği belirtildi.

ÇOCUK BİSİKLETİNDE BOĞULMA VE MEKANİK YARALANMA RİSKİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından açıklama yaparak alınan kararı duyurdu.

Bakanlık denetimleri kapsamında çocukların kullanımına sunulan bir markanın ahşap denge bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riskine dikkat çekti.

Kaplan açıklamasında şunları ifade etti:

"Çocuklarımızın güvenliği, kırmızı çizgimizdir. Güvensiz olduğu tespit edilen oyuncak, piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi.

Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlere karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz."