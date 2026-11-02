TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:28

Çocukların yeni turuncu kabusu bir tıkla karşılarına çıkıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan ailelere kritik uyarı

Çocuk eğlencesinin masumiyetini istismar eden Buddy isimli film yakın zamanda gösterime girecek. Film, sevimlilik maskesinin ardına gizlenmiş rahatsız edici bir korku hikâyesi sunuyor. Tehlike yalnızca sinema salonlarıyla sınırlı değil; birkaç tıklamayla ulaşılabilen dijital platformlar, video paylaşım siteleri ve korsan yayınlardan bu içerik çocukların kucaklarına düşüyor. Peki bu ve benzeri dijital kabuslardan çocukları ve gençleri nasıl koruyabiliriz? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a tehlikenin boyutunu anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Çocukların yeni turuncu kabusu bir tıkla karşılarına çıkıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan ailelere kritik uyarı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:28

Turuncu bir tek boynuzlu atın ardına gizlenen şiddet ve korku, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar kontrolsüz bir alana dönüşebildiğini de gözler önüne seriyor. Üstelik tehlike yalnızca sinema salonlarıyla sınırlı değil; birkaç tıklamayla ulaşılabilen dijital platformlar, video paylaşım siteleri ve korsan yayınlar çocukları bu tür içeriklerle karşı karşıya bırakabiliyor. Peki, bu ve benzeri dijital kabuslardan çocukları kim, nasıl koruyacak? Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Özel Haber Şefi 'a yaptığı özel açıklamalarda tehlikenin boyutunu anlattı; ailelere dijital güvenlik için kritik uyarılarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Çocukların yeni turuncu kabusu bir tıkla karşılarına çıkıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan ailelere kritik uyarı

Bilgi Okunma süresi 56 saniyeye düşürüldü.
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital platformlarda çocukları tehdit eden kontrolsüz içeriklere karşı uyarılarda bulunarak ailelere kritik tavsiyeler verdi.
Turuncu bir tek boynuzlu at gibi sevimli karakterlerin arkasına gizlenen şiddet ve korku içeren filmlerin dijital platformlar, video paylaşım siteleri ve korsan yayınlar aracılığıyla çocuklara ulaşabildiği belirtildi.
Prof. Dr. Kırık, dijital platformların içeriklerin gerçek yaş grubunu belirlemede yapay zekâ destekli sistemler kullanması ve yaş sınıflandırmasının bağımsız denetimden geçmesi gerektiğini vurguladı.
Ebeveyn kontrolü uygulamalarının önemli bir güvenlik katmanı sağladığı ancak yüzde 100 koruma sunmadığı, bu nedenle teknolojik filtrelemenin ebeveyn gözetimiyle birlikte yürütülmesi gerektiği ifade edildi.
Otomatik oynatma, önerilen videolar ve dış bağlantılar gibi unsurların çocuklar için risk oluşturduğu, bu nedenle platformların öneri algoritmalarını yeniden düzenlemesi ve çocuk profillerinde bu özelliklerin sınırlandırılması gerektiği belirtildi.
Ebeveynlere yönelik olarak iPhone ve iPad için Apple Ekran Süresi, Android için Google Family Link gibi uygulamaların kullanılması, YouTube'da kısıtlı modun açılması ve Netflix'te çocuk profili oluşturulması gibi teknik önerilerde bulunuldu.
Dijital güvenliğin en güçlü halkasının teknoloji kadar bilinçli ebeveynlik olduğu ve ebeveynlerin çocuklarıyla dijital dünyada ne izledikleri, kimlerle karşılaştıkları ve hangi içeriklerden rahatsız oldukları konusunda konuşması gerektiği vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 56 saniyeye düşürüldü.
Çocukların yeni turuncu kabusu bir tıkla karşılarına çıkıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan ailelere kritik uyarı

BİR TIKLA İZLEYEBİLİRLER

Film Türkiye’de gösterime girecek mi? Dijital platformlar ya da kaçak sitelerden de çocuklar filme ulaşabilir mi?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Bu tür filmlerin Türkiye’de vizyona girip girmemesi, dağıtımcıların kararına ve ilgili yaş sınıflandırması süreçlerine bağlı. Ancak asıl mesele yalnızca sinema salonları değil. Film dijital platformlara, video paylaşım sitelerine veya korsan yayın yapan internet sitelerine de taşınabilir. Özellikle kaçak sitelerde yaş sınırlaması ve içerik denetimi çoğu zaman yetersiz kalıyor. Çocuklar birkaç tıklamayla bu içeriklere ulaşabiliyor. Dolayısıyla bir filmin sinemada gösterime girmemesi, çocukların o içerikten tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor.

Çocukların yeni turuncu kabusu bir tıkla karşılarına çıkıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan ailelere kritik uyarı

SEVİMLİ KARAKTERLERİN ARKASINDAKİ TEHLİKE

Bir çocuk, karşısında korku filmi olduğunu anlamadan bu içeriklere nasıl çekilebilir?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Burada en önemli unsur, çocukların görsel dünyaya ve karakterlere duyduğu güven. Çocuk karşısında turuncu bir tek boynuzlu at, renkli animasyonlar, neşeli müzikler ve çizgi film estetiği gördüğünde bunun kendisi için hazırlanmış bir içerik olduğunu düşünebiliyor. Dijital dünyada içeriklerin kapak fotoğrafları, başlıkları ve fragmanları da bu algıyı güçlendiriyor. Çocuk, izlemeye başladığı şeyin bir korku filmi olduğunu fark ettiğinde ise artık şiddet ve korku görüntüleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle sevimli karakterlerin arkasına gizlenen içerikler çok daha dikkatli denetlenmeli.

Çocukların yeni turuncu kabusu bir tıkla karşılarına çıkıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan ailelere kritik uyarı

Dijital platformlarda içeriklerin gerçek yaş grubunun belirlenmesi ve çocuklara önerilmesinin engellenmesi için hangi teknik önlemler alınmalı?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Dijital platformlar yalnızca içerik üreticisinin beyan ettiği yaş sınırına güvenmemeli. Görüntü, ses, diyalog, şiddet unsurları ve içerik bütünlüğü yapay zekâ destekli sistemlerle analiz edilmeli. Özellikle çocuklara yönelik gibi görünen ancak içerisinde korku, şiddet ve travmatik sahneler barındıran yapımlar ayrıca değerlendirilmelidir. Kapak görseliyle gerçek içerik arasındaki uyumsuzluk da tespit edilmeli. Bunun yanında yaş sınıflandırması bağımsız denetimden geçmeli ve çocuk profillerinde yaş sınırına uymayan içerikler yalnızca arama sonuçlarından değil, öneri algoritmalarından da çıkarılmalı.

Çocukların yeni turuncu kabusu bir tıkla karşılarına çıkıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan ailelere kritik uyarı

TEKNOLOJİK FİLTRELEMEYE EBEVEYN GÖZETİMİ DESTEĞİ

Ebeveyn kontrolü uygulamaları çocukları zararlı içeriklerden korumak için ne kadar etkili? YouTube Kids, Netflix çocuk profilleri ve benzeri sistemler gerçekten güvenli bir dijital alan sağlayabiliyor mu?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Ebeveyn kontrolü uygulamaları önemli bir güvenlik katmanı sağlıyor ancak yüzde 100 koruma sunmuyor. YouTube Kids, Netflix çocuk profilleri ve Apple’ın ebeveyn denetimi özellikleri belirli yaş gruplarına göre içerik filtrelemeye yardımcı oluyor. Ancak hiçbir algoritma bütün zararlı içerikleri eksiksiz tespit edemiyor. Bazen çocuklara yönelik gibi görünen videoların içerisine uygunsuz görüntüler yerleştirilebiliyor. Bu nedenle ebeveyn kontrolünü açıp çocuğu tamamen kendi hâline bırakmak doğru değil. Teknolojik filtreleme ile ebeveyn gözetimi birlikte yürütülmeli.

Çocukların yeni turuncu kabusu bir tıkla karşılarına çıkıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan ailelere kritik uyarı

Otomatik oynatma, önerilen videolar, reklamlar ve bağlantılar üzerinden çocukların zararlı içeriklere ulaşması nasıl sınırlandırılabilir?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Burada platformların öneri algoritmalarını yeniden düzenlemesi gerekiyor. Çocuk bir çizgi film izlerken sistemin ona benzer görünümlü ancak şiddet veya korku içeren videolar önermesi ciddi bir güvenlik açığıdır. Otomatik oynatma özelliği çocuk profillerinde kapatılmalı, reklamlar sınırlandırılmalı ve dış bağlantılara erişim engellenmeli. Ayrıca izleme geçmişine dayalı öneriler yerine önceden denetlenmiş ve yaş grubuna uygun içerik katalogları kullanılmalı. Çocuğun karşısına ne çıkacağını yalnızca algoritmaların insafına bırakmamalıyız.

Çocukların yeni turuncu kabusu bir tıkla karşılarına çıkıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan ailelere kritik uyarı

Bir çocuk için en güvenli dijital ortamı oluşturmak isteyen ebeveyn, hangi uygulamaları yüklemeli, hangi özellikleri kapatmalı ve hangi ayarları etkinleştirmeli?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Öncelikle iPhone ve iPad kullanan aileler Apple Ekran Süresi, Android kullanan aileler ise Google Family Link üzerinden ebeveyn denetimini etkinleştirmeli. YouTube’da kısıtlı mod açılmalı, mümkünse YouTube Kids tercih edilmeli; Netflix’te çocuğa özel profil oluşturularak yaş sınırı belirlenmeli. Otomatik oynatma kapatılmalı, uygulama yükleme ve satın alma işlemleri ebeveyn onayına bağlanmalı, ekran süresi sınırlandırılmalı ve bilinmeyen bağlantılara erişim kontrol edilmeli. Ancak benim özellikle vurgulamak istediğim nokta şu: Hiçbir uygulama tek başına çocuğu dijital dünyadaki bütün tehlikelerden koruyamaz. Ebeveynler çocuklarıyla dijital dünyada ne izledikleri, kimlerle karşılaştıkları ve hangi içeriklerden rahatsız oldukları konusunda konuşmalı. Çünkü dijital güvenliğin en güçlü halkası teknoloji kadar bilinçli ebeveynliktir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için cuma günü kritik! islam Memiş'ten korkutan 140 dolar tahmini
Mesajlarınız gizlice okunuyor mu? Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan casus yazılımın 5 işareti
ETİKETLER
#Marmara Üniversitesi
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Prof Dr Ali Murat Kırık
#Youtube Kids
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.