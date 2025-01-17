'Çok faydasını gördüm' deyip maaş artırma tüyosunu verdi! Tasarruf uzmanı parasını böyle kazanmış

17 Ocak 2025 20:50 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 20:56

Türkiye'de geniş kitleler tarafından 'tasarruf uzmanı' kimliğiyle tanınan Mert Başaran, çalışanların maaşlarını artırmaları için yeni tavsiyede bulundu. Daha önce "harcamayın, yatırım yapın" diyerek öneride bulunan Başaran'ın yeni kazanç yöntemi herkesi şaşırttı. İşte ünlü tasarruf uzmanının 'Ben çok faydasını gördüm' dediği maaş artırma tüyosu...

Tasarruf​ uzmanı Mert Başaran iş hayatındaki deneyimlerini aktararak, çalışanlara maaş artırma tüyosunu verdi. Geçtiğimiz günlerde bir panelde yaptığı konuşmada yatırım​ konusunda tavsiyede bulunan Başaran, "Özellikle de yeni büyüyen nesle, gençlere bu çok unutturuldu. Hem buradaki iş insanlarına ve çocuklarına faydası olsun, hem de gelecekte şirketlerin devamlılığı açısından tasarruf önemli" demişti.

"BEN ÇOK FAYDASINI GÖRDÜM"

Kendisinin daha önce denediği ve 'başarılı' olduğunu belirttiği tüyosunu veren Başaran iş değiştirmenin öneminden bahsetti. Aynı iş yerinde uzun süre kalmanın maaş düşüklüğüne sebep olduğunu belirten Başaran, "Ben üç yılda bir ben iş değiştirmenin çok faydasını gördüm" dedi.

Uzun yıllar aynı iş yerinde kalmanın maddiyat açısından zararlı olduğunu ifade eden Başaran'ın tavsiyesi şu şekilde:

"Üç yıldan fazla kaldığında patronun elemanı oluyorsun. Orada bir bağın oluşuyor. Konfor alanından çıkamıyorsun. Ayrılamıyorsun. Ayrılırsam ne yapacağım diyorsun. Çok alışkanlık oluyor. Firma sahibi de bu bizim oğlan, bizim oğlana çok zam vermeye gerek yok diyor."

İş değişikliği yaptığında daha yüksek parayla işe girdiğini söyleyen Başaran, "Yeni işe gittiğinde yeni şeyler öğreniyorsun. Vizyonun açılıyor. Bambaşka insanlarda yeni fikriler öğreniyorsun" dedi.