Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak! 'Bugün büyük gün'

500 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Uygun fiyatlarla ve uygun ödeme şartları ile dair sahibi olmak isteyenler gözlerini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları bugün Başakşehir'de yapılacak büyük lansmanda açıklayacak. Programda başvuru tarihleri, konut fiyatları, ödeme planı bu programda belli olacak.

81 İLDE UYGUN KOŞULLAR

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

FAHİŞ ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

BELİRLİ KRİTERLERE AYRICALIK

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük projenin lansmanı için "Bugün büyük gün" başlıklı bir paylaşımda bulundu.

https://x.com/murat_kurum/status/1981591818832867800