 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak! 'Bugün büyük gün'

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. İstanbul'da düzenlenecek lansmanda, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar duyurulacak. Proje kapsamında megakentteki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük projenin lansmanı için "Bugün büyük gün" başlıklı bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

500 bin sosyal için geri sayım başladı. Uygun fiyatlarla ve uygun ödeme şartları ile dair sahibi olmak isteyenler gözlerini bugün 'ın yapacağı konuşmaya çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak! 'Bugün büyük gün'

Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları bugün Başakşehir'de yapılacak büyük lansmanda açıklayacak. Programda başvuru tarihleri, konut fiyatları, ödeme planı bu programda belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak! 'Bugün büyük gün'

81 İLDE UYGUN KOŞULLAR

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak! 'Bugün büyük gün'

FAHİŞ ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için eliyle ilk kez kiralık uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak! 'Bugün büyük gün'

BELİRLİ KRİTERLERE AYRICALIK

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük projenin lansmanı için "Bugün büyük gün" başlıklı bir paylaşımda bulundu.

https://x.com/murat_kurum/status/1981591818832867800

