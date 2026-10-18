Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Tasa ve sevinçte her zaman biriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/2111784957467115822?s=20