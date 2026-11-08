Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutladı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ’ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6’ncı yıl dönümünü, dost ve kardeş Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu büyük zaferi kanı ve canıyla var eden, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Şuşa’da temaslarda bulunuyor. Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü’nün 6. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karabağ’ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6’ncı yıl dönümünü, dost ve kardeş Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu büyük zaferi kanı ve canıyla var eden, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da bir kutlama mesajı yayımladı. Emine Erdoğan mesajında, "Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu tarihi zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan’ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
https://x.com/RTErdogan/status/2119381918533992500?a=QRbd3KGV55REy_mt4JQ&s=20