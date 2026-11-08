Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ’ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6’ncı yıl dönümünü, dost ve kardeş Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu büyük zaferi kanı ve canıyla var eden, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından ve Şuşa'dan paylaşımlarda bulunarak Karabağ'ın kurtuluşunun 6. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Zafer Günü'nü sosyal medya hesabından tebrik etti. Erdoğan, Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6. yıl dönümünü kutladığını belirtti. Bu büyük zaferi var eden tüm şehitleri rahmetle andığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Şuşa'da temaslarda bulunuyor. Emine Erdoğan da bir kutlama mesajı yayımlayarak 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü yürekten kutladığını ve şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Şuşa’da temaslarda bulunuyor. Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü’nün 6. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karabağ’ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6’ncı yıl dönümünü, dost ve kardeş Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu büyük zaferi kanı ve canıyla var eden, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SEVİNCİNİ VE GURURUNU PAYLAŞTIĞIMIZ 8 KASIM AZERBAYCAN ZAFER GÜNÜ’NÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da bir kutlama mesajı yayımladı. Emine Erdoğan mesajında, "Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu tarihi zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan’ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

https://x.com/RTErdogan/status/2119381918533992500?a=QRbd3KGV55REy_mt4JQ&s=20