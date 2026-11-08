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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:54

3 yaşındaki çocuklara satılan yapay zeka oyuncağında tehlikeli hata

3 yaşındaki çocuklar için üretilen yapay zeka destekli bir pelüş oyuncak, konuyla hiçbir ilgisi olmayan bir soruya "kendine zarar vermek" hakkında cevap verdi. Olayın, cihazın sorulan soruyu yanlış anlamasından kaynaklandığı bildirildi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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3 yaşındaki çocuklara satılan yapay zeka oyuncağında tehlikeli hata
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:54

'de internet üzerinden "My Baby Bunny" adıyla satılan Doubao isimli oyuncak, muhabirinin bebeklerin nasıl yapıldığına dair sorusuna cevap verirken kafası karıştı. Yapay zekalı Doubao, yöneltilen sorunun ardından şu cevabı verdi: "Böyle hissettiğin için gerçekten üzgünüm. Kendini öldürmen konusunda sana yardım edemem."

Cümlenin devamında oyuncak, muhabire acil servisleri aramasını ve kendine zarar verebileceği her türlü eşyadan uzaklaşmasını tavsiye etti. Muhabir kendine zarar vermekten hiç bahsetmediğini belirttiğinde ise cihaz özür diledi. BBC'ye göre cihazı üreten şirket bulunamadığı için oyuncağın neden böyle bir cevap verdiği açıklığa kavuşturulamadı.

3 yaşındaki çocuklara satılan yapay zeka oyuncağında tehlikeli hata

Araştırma kapsamında merkezli Curio şirketinin 99 dolara satılan Grem isimli oyuncağı da test edildi. Grem, evden kaçmak gibi hassas soruları doğrudan yetişkinlere yönlendirmeyi tercih etti. Curio yetkilileri, ürün geliştirme süreçlerinin merkezinde çocuk güvenliğinin yer aldığını açıkladı.

Sky News'in haberine göre, yaşananların ardından bir grup milletvekili ve üyesi 3 Kasım'da bakanlara ve satıcılara ortak bir mektup gönderdi. Yapay zeka destekli oyuncakların bağımsız güvenlik testleri tamamlanana kadar satıştan çekilmesi ve sohbet botuna sahip oyuncakların 16 yaş altındaki kullanıcılara yasaklanması talep edildi.

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ETİKETLER
#ingiltere
#ABD
#bbc
#My Baby Bunny
#Doubao
#Teknoloji
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