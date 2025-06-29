Cumhurbaşkanlığı kabinesi emekli zammı ve kamu işçisi için toplanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Masada kritik konular var: en düşük emekli aylığına zam, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren ikinci zam teklifi, zamların bütçeye etkisi.. İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak Kabine’de, ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları olan en düşük emekli aylığına zam ve kamu işçilerine yönelik ikinci zam teklifi ele alınacak.

Enflasyonla mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin değerlendirileceği toplantıda, kök maaşı 14 bin 469 TL’nin altında kalan emeklilerin temmuz ayında zam alamayacak olması nedeniyle yeni bir yasal düzenleme yapılması da gündemde.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre bu kesimdeki emeklilerin de artıştan faydalanabilmesi için teknik çalışma sürüyor. Toplantıda ayrıca, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci de masaya yatırılacak. Hükümetin kamu işçilerine yönelik ikinci zam teklifi, 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için ise yüzde 10 oranında oldu. Ancak işçi tarafı, bu teklifin kabul edilemez olduğunu belirterek müzakerelerin devam etmesini talep ediyor.

En düşük emekli aylığına yönelik olası artışın bütçeye etkisi, kamu işçilerine yapılacak zam teklifinin ise toplu sözleşme takvimine etkileri Kabine'nin ekonomi başlıkları arasında öne çıkıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.