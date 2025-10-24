Menü Kapat
20°
Ekonomi
Danıştay kararını verdi! Martı davasında sona gelindi

Alternatif mikromobilite ve ulaşım teknolojileri şirketi Martı için karar çıktı. İstanbul’daki e-ulaşım lisans sürecinde sona gelindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne karşı yürütülen dava, Danıştay kararıyla Martı lehine sonuçlandı ve şirketin lisans hakkı resmen tescillendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 10:55

Mobilite platformu , uzun süredir devam eden e- sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 'ne (İBB) karşı yürütülen yasal süreç, kararıyla kesin olarak sonuçlandı ve Martı'nın lisans alma hakkı resmen tescil edildi.

Danıştay kararını verdi! Martı davasında sona gelindi

İstanbul 7. İdare Mahkemesi daha önce Martı'yı haklı bularak, İBB'nin lisans vermeme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve kararı iptal etmişti. İBB'nin istinaf başvurusu da reddedilerek Martı lehine karar onanmıştı. Süreci Danıştay'a taşıyan İBB, burada da aynı sonucu aldı: Danıştay, Martı'nın haklılığını bir kez daha onayladı. Bu kararla birlikte tüm yasal süreçler tamamlanmış oldu.

Danıştay kararını verdi! Martı davasında sona gelindi

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu kararla birlikte İstanbul'da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti. İlk günün heyecanıyla yürümeye devam ettiğimiz bu yolda, idari konuların son ve en üst mercii olan Danıştay'ın da bizi haklı bulmuş olması son derece gurur verici. Teknoloji ve yenilikle İstanbul'un ulaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
#lisans
#istanbul büyükşehir belediyesi
#ulaşım
#danıştay
#martı
#E-ulaşım
#Ekonomi
