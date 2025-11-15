Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Dar gelirli ailelere 4 bin 500 lira maddi destek! 17 Kasım Pazartesi başlıyor

Sivas Belediyesi, 2026 yılı için ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakit yakacak desteği başvurularını 17-21 Kasım tarihleri arasında alacak. Hak sahiplerine toplam 4 bin 500 TL destek sağlanacak.

Sivas Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirilen nakit yakacak desteği, 2026 kış dönemi için yeniden başlıyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yaptığı açıklamada başvuruların 17 Kasım Pazartesi günü başlayacağını, 21 Kasım Cuma günü ise sona ereceğini duyurdu.

Dar gelirli ailelere 4 bin 500 lira maddi destek! 17 Kasım Pazartesi başlıyor

Başkan Uzun, her yıl düzenli olarak sağlanan bu desteğin sürdüğünü belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimiz Belediyemizin internet sitesinde bulunan modülü üzerinden giriş yaparak başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Başvurular 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacak" dedi.

Dar gelirli ailelere 4 bin 500 lira maddi destek! 17 Kasım Pazartesi başlıyor

Başvuruların, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirileceğini belirten Uzun, destek miktarının üç ayda ödeneceğini ifade etti. Buna göre hak kazanan ailelerin Gülkart hesaplarına Ocak ayında bin 500 TL, Şubat ayında bin 500 TL ve Mart ayında bin 500 TL olmak üzere toplam 4 bin 500 TL yatırılacak. Başkan Uzun, "Desteğimizin ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

