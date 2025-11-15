Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kiralık konut arayanlar dikkat! Kiralar bu tarihte daha da düşecek

Büyük bir yıkıma neden olan ve 11 ili etkileyen deprem nedeniyle yapılan konutların teslimatları arttıkça bölgedeki kira fiyatları da olumlu etkileniyor. Deprem kentlerinde gerçekleşen konut arzıyla kira fiyatları düşüyor. .uzmanlar yılbaşında fiyatların daha da düşeceğini söylüyor. İşte detaylar...

bölgesinde teslimatlar arttıkça kiralar düşüyor. Sektör temsilcileri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve deprem bölgesinin yeniden imarını içeren çalışmalarda sona gelinmesi sebebiyle yılbaşına kadar kiralardaki düşüşün hızlanacağını dile getiriyor.

Kiralık konut arayanlar dikkat! Kiralar bu tarihte daha da düşecek

Malatya Odası Başkanı Ali Özgül “Şu an kiralık daire fiyatları ortalama 8-15 bin lira arasında. arzı arttıkça talep azalacak, kiralarda düşüş devam edecek. Önümüzdeki yılın başından itibaren kiraların 6-10 bin lira arasına düşmesini bekliyoruz. Depremden sonra 2 bin lira olan bir kiralık daire 15 bin liraya yükselmişti. Bu yıl temmuz ayında da 25 bin liraya kiralık daire bulunamıyordu” dedi.

KİRA FİYATLARI BİRÇOK FARKLI KESEYE UYUYOR

Büyük yıkım yaşayan ’da kiraların daha hızlı yükseldiğini söyleyen Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Hatay Temsilcisi Ali Kunt ise “Şehirde ev kiraları 10 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıktı. Tabii teslim edilen konutlarla birlikte fiyatlar düştü. Hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ’deki evlerine yerleştikçe düşüş devam edecek, sektör canlanacak” dedi.

Kiralık konut arayanlar dikkat! Kiralar bu tarihte daha da düşecek

Onikişubat ve Elbistan’da kiraların 10-12 bin liradan başladığını ifade eden Kahramanmaraş Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Murat İldeniz de “Dulkadiroğlu’nda ise 10 ile 20 bin lira arasında fiyatlar var. Depremden sonra 30-40 bin liraya kadar çıkan fiyatlarının şu anda düştüğü bir gerçek. Konteynerlerde yaşayanlar vardı onlar da yavaş yavaş konutlarına yerleşiyor. TOKİ’den ev çıkanlar da taşınma telaşına girdi. Bu da piyasayı hareketlendirdi” şeklinde konuştu.

Kiralık konut arayanlar dikkat! Kiralar bu tarihte daha da düşecek

ORTALAMA KİRA 15 BİN LİRA

Adıyaman Umum Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Danış ise farklı görüşte. Danış “Adıyaman’da on binlerce konut yapıldı. Ama tam olarak vatandaşlar yerleşmedi, yerleşen sayısı 8 bin kişi. Teslim edilen konutlara rağmen kiralarda düşüş vatandaşa yansımadı. Ancak yerinde dönüşümler de biterse kiralık fiyatları düşebilir. Şu anda kiralar ortalama 15 bin lira. Merkeze gidildikçe yükseliyor” bilgisini verdi.

16 BİN KONUTLUK İNDERE UYDU KENTİ BÖLGEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Emlak Konut, Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekare (700 futbol sahası kadar) üzerine 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 yapı inşa ediyor. Fay hatları dikkate alınarak kayalık zeminde kurulan devasa şantiyede inşaatların büyük bölümü tamamlandı. Bakan Kurum “100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere’de 10 bin mühendis, mimar ve işçi çalışıyor. İndere artık mühendislik harikası uydu kente dönüşüyor” ifadesini kullandı.

