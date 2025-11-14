Asgari ücret zammı için 4 senaryo! Milyonların gözü bu rakamda

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yukarı yönlü revize etti. Açıklanan rakamla birlikte asgari ücret, ne düşük emekli maaşı, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da değişti. Milyonlarca çalışanın gözü 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret zammında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğrultusunda 2026 asgari ücretine yüzde 24 –33 aralığında zam yapılması bekleniyor ve yeni asgari ücretin 27.319 lira ile 29.399 lira arasında olacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası’nın son enflasyon tahmini güncellemesine göre 4 farklı asgari ücret senaryosu mümkün olabilir. Geçtiğimiz sene başında asgari ücrete zam yapılmıştı ve ödenen asgari ücret 22,104 liraya yükselmişti. Bu yıl içerisinde asgari ücrete ara zam yapılmadı.

Açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo konuşuluyor:

Yüzde 24 zam yapılırsa 27,319 lira

Yüzde 31 zam yapılırsa 28,957 lira

Yüzde 32 zam yapılırsa 29,178 lira

Yüzde 33 zam yapılırsa 29,399 lira olması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılında yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 ile 33 arasında açıklanacağının öngörüldüğünü duyurmuştu. Asgari ücrete yapılacak zam oranı komisyon görüşmelerinden sonra netleşecek. Yeni asgari ücret ocak ayının başında duyurulacak.