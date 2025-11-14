Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücret zammı için 4 senaryo! Milyonların gözü bu rakamda

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası’nın son enflasyon tahmini güncellemesine göre 4 farklı asgari ücret senaryosu mümkün olabilir. İşte milyonlarca kişinin maaşını değiştirecek olan zam senaryosu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 16:06

Cumhuriyeti yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti. Açıklanan rakamla birlikte , ne düşük emekli maaşı, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin alacağı oranları da değişti. Milyonlarca çalışanın gözü 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret zammında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğrultusunda 2026 asgari ücretine yüzde 24 –33 aralığında zam yapılması bekleniyor ve yeni asgari ücretin 27.319 lira ile 29.399 lira arasında olacağı öngörülüyor.

Asgari ücret zammı için 4 senaryo! Milyonların gözü bu rakamda

Merkez Bankası’nın son enflasyon tahmini güncellemesine göre 4 farklı asgari ücret senaryosu mümkün olabilir. Geçtiğimiz sene başında asgari ücrete zam yapılmıştı ve ödenen asgari ücret 22,104 liraya yükselmişti. Bu yıl içerisinde asgari ücrete ara zam yapılmadı.

Asgari ücret zammı için 4 senaryo! Milyonların gözü bu rakamda

Açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo konuşuluyor:

Yüzde 24 zam yapılırsa 27,319 lira
Yüzde 31 zam yapılırsa 28,957 lira
Yüzde 32 zam yapılırsa 29,178 lira
Yüzde 33 zam yapılırsa 29,399 lira olması bekleniyor.

Asgari ücret zammı için 4 senaryo! Milyonların gözü bu rakamda

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılında yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 ile 33 arasında açıklanacağının öngörüldüğünü duyurmuştu. Asgari ücrete yapılacak zam oranı komisyon görüşmelerinden sonra netleşecek. Yeni asgari ücret ocak ayının başında duyurulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı
Altın almak yanlış karar! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti
ETİKETLER
#Türkiye
#zam
#asgari ücret
#enflasyon
#merkez bankası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.