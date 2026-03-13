Demir aldı başını gidiyor: Fiyatlar zirveye çıktı

Küresel demir cevheri piyasasında yukarı yönlü hareket güç kazandı. Arz tarafında ortaya çıkan yeni riskler ve Çin’de çelik üretiminin artacağına yönelik beklentiler, fiyatları son günlerde belirgin şekilde yukarı taşıdı. Cuma günü vadeli işlemler üst üste üçüncü seansta da yükseldi ve son iki ayın en yüksek seviyeleri test edildi.

ÇİN TARAFINDA FİYATLAR HIZLANDI

Çin’de Dalian Commodity Exchange’de işlem gören en aktif Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, yüzde 3,22 artarak ton başına 818,5 yuan seviyesine çıktı. Gün içinde görülen 827 yuan seviyesi ise son iki ayın zirvesi oldu. Singapore Exchange’de işlem gören gösterge Nisan vadeli demir cevheri kontratı da yükselişe eşlik etti. Bu kontrat yüzde 0,7 primle ton başına 108,6 dolara ulaştı. Haftalık bazda bakıldığında ise her iki kontratta da yaklaşık yüzde 6,5’lik artış dikkat çekti. Doğrusu, bu tablo piyasadaki alım iştahının kısa sürede ne kadar güçlendiğini açıkça ortaya koyuyor.

BHP’YE YÖNELİK KISITLAMA PİYASAYI TEDİRGİN ETTİ

Fiyatlardaki yükselişin arkasındaki en önemli başlıklardan biri, Çin ile madencilik devi BHP arasında süren sözleşme anlaşmazlığı oldu. Çin yönetimi, dünyanın en büyük demir cevheri tedarikçilerinden biri olan BHP’ye yönelik alım kısıtlamalarını son iki haftada ikinci kez genişletti. Devlete bağlı alıcı China Mineral Resources Group’un, yerli çelik üreticileri ve tüccarlara gönderdiği bildirimde, gelecek haftanın sonlarından itibaren limanlarda depolanan popüler BHP ürünü Newman fines teslimatlarının alınamayacağı belirtildi. Bu karar, zaten hassas olan arz dengesine ilişkin kaygıları daha da artırdı.

KISITLAMALAR ADIM ADIM SIKILAŞTI

Pekin yönetimi, son altı ayda BHP’den yapılan demir cevheri alımlarını kademeli biçimde sınırlandırıyor. Geçen hafta tüccarlardan yeni Newman fines, Newman lumps ve Mac fines kargolarını daha az satın almaları istenmişti. O aşamada liman stoklarından alıma ise izin veriliyordu. Bu hafta alınan yeni kararla birlikte tablo biraz daha değişti. Artık alımlar yalnızca liman depolarında bulunan Newman lumps ve Mac fines stoklarıyla sınırlandı. Yani piyasada arzın daralabileceği endişesi daha görünür hale geldi.

ÇİN’DE ÇELİK ÜRETİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Demir cevherindeki yükselişi destekleyen bir başka unsur da Çin’de çelik üretiminin yeniden hız kazanacağı beklentisi oldu. Üretim kısıtlamalarının kaldırılması ve Hebei eyaletindeki büyük çelik üretim merkezlerinde bakım ile denetim süreçlerinin tamamlanması, hammadde talebinin artabileceği beklentisini güçlendirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte inşaat faaliyetlerinin hareketlenmesi de bu beklentiyi destekledi. Aslında piyasa tam da buna bakıyor: Arz tarafında sıkışma sinyali var, talep tarafında ise canlanma umudu büyüyor. Böyle olunca fiyatların yukarı gitmesi şaşırtıcı olmuyor.

YÜKSELİŞ DİĞER EMTİALARA DA YAYILDI

Demir cevherindeki ralli, diğer çelik hammaddelerine de yansıdı. Dalian Borsası’nda koklaşabilir kömür yüzde 2,84, kok kömürü ise yüzde 1,65 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda da çelik ürünlerinde artış görüldü. İnşaat demiri yüzde 0,7, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,85, filmaşin yüzde 0,18 ve paslanmaz çelik yüzde 0,42 değer kazandı. Piyasadaki genel görünüm, demir cevherindeki yükselişin tek başına kalmadığını, çelik zincirinin geneline yayılan bir hareket yarattığını gösteriyor.