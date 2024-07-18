Deneme amaçlı dikti, kasa kasa hasat yapıyor! Kilosu 100 TL'den satılan 'aşk meyvesi' kapış kapış gidiyor

18 Temmuz 2024 11:33 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:36

Son yıllarda büyük ilgi gören tropikal meyvelerden 'passiflora' getirisiyle üreticisini sevindirdi. Türkiye'de 'aşk meyvesi' ve 'çarkıfelek' isimleriyle bilinen ürün tam bir şifa deposu. Kilosu 100 TL'den satılan aşk meyvesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

DENEME AMAÇLI BAŞLADI

4 yıl önce memleketi Hatay'dan Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen 5 çocuk babası Mustafa Akdoğan, çocuklarının desteğiyle tropik meyvelerin de olduğu 12 dönümlük örnek bir bahçe oluşturdu.

Üretici Akdoğan, bahçesinde 2 yıl önce deneme amaçlı Türkiye'de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora fidanlarından dikti.

KASA KASA HASAT YAPIYOR

Örnek fidelerden verim fazla, talep de iyi olunca 12 dönümün yaklaşık 8 dönümüne passiflorayı dikerek yaygınlaştırdı. Açıkta diktiği üründen ciddi bir kazanç elde eden Akdoğan, her gün kasa kasa hasat yapmaya başladı.

KİLOSU 100 TL'DEN SATILIYOR

Birçok müşterinin bahçeye gelerek kendi elleriyle topladığı ürünleri satın aldığını belirten Akdoğan, kilogramını 100 TL'ye sattığını söyledi.

KAZANCI ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Üretici Mustafa Akdoğan, "İlk başta deneme amaçlı birkaç kök ektik. Verim ve satışı olunca bahçeye demir direkler getirdik. 8 dönüm alana passiflora ile avokado ektik. Şu anda hasat zamanı, hemen hemen her gün topluyoruz. Her günde müşterilimiz gelerek alıyor. Satışımız iyi, piyasası 100 ile 125 TL arasında, biz 100 TL'den veriyoruz. Memnun oluyoruz. Ürünün maşallahı var, meyveyi beklediğimizden iyi aldık. Bu sene sıcak ama ürün yine de iyi" ifadelerini kullandı.

YİYEN TEKRAR YEMEK İSTİYOR

Aslen Adanalı olan ancak yurt dışında yaşayan müşterilerden Betül Özyaka, "Bu meyveyi çok seviyorum. Bunlar çok çok değerli meyveler. Yiyen tekrar tekrar yemek ister" dedi.

'BİRÇOK FAYDASI VAR'

Bahçeye gelerek çarkıfelek alan Ümit Yıldız ise, "Erdemli'de yazlığa geliyoruz. Üretici Mustafa ağabeyi de tanıdık, sürekli bahçesine geliyoruz. Burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz, kendi ellerimizle topluyoruz. Passiflorayı denedik, çok hoşumuza gitti. Birçok faydası varmış. Denedik deneyeli sürekli alıyoruz. Hatta bunun meyve suyu da oluyormuş, onu da deneyeceğiz" diye konuştu.