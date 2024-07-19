Denizbank'a gelen eli boş dönüyor! Yaşanan kriz vatandaşı vurdu

19 Temmuz 2024 13:24 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 13:30

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı dünya genelinde büyük krize neden oldu. Birçok havalimanında uçuşlar durduruldu, bazı bankalarda işlemler yapılamaz hale geldi. Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü ve vatandaşları mağdur etti.

İŞLEMLER DURDURULDU

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir bankada da yazılım sıkıntısı sebebiyle işlemler durduruldu. Bankaya para çekmeye veya işlem yapmaya gelen vatandaşlar ise eli boş döndü.

Banka yetkilileri ise bankamatiklere 'Arızalıdır' yazıları asarak gelen müşterileri Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı hakkında bilgilendirdi.

"PARA ÇEKEMİYORUZ"

Yurt dışından Türkiye’ye tatil için gelen ve para çekmek isteyen Ramazan Demiray, "Almanya'dan geliyorum. Memlekete tatil için gelmiştim. Şuanda üçüncü bankamatiğe geldik ama para çekemiyoruz. Bir sıkıntı olduğu söyleniyor ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Sıkıntı inşallah giderilir" dedi.

DENİZBANK ÇÖKTÜ

Microsoft Crowdstrike yükseltmesiyle yaşanan problemden sonra Denizbank mobil bankacılık uygulaması çöktü. Banka kullanıcılar uygulamaya erişemeyince "Denizbank internet şubesi neden açılmıyor, Denizbank internet bankacılığı açılmıyor" soruları gündem oldu. Mobil bankacılığın dışında bankamatiklere ve bankalara giden vatandaşlarda elleri boş döndü. Bu durum hem bankayı hem de vatandaşları mağdur etti.