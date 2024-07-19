TÜVTÜRK çöktü! Crowdstrike tüm dünyayı etkisi altına aldı

19 Temmuz 2024 11:44 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:50

Türk Hava Yolları ve Pegasus çöktü! Biletleme ve rezervasyon işlemleri askıda

Türk Hava Yolları ve Pegasus çöktü! Biletleme ve rezervasyon işlemleri askıda

Bankalar, borsalar, havalimanları, hava yolu şirketleri başta olmak üzere dünya genelinde birçok kurum ve kuruluş, internet üzerinden sunduğu hizmetlerde sorun yaşıyor.

Sistemlerin çökmesi nedeniyle etkilenmeyen hiçbir şirket kalmadı. Microsoft'un Crowdstrike güncellemesi sonrası oluşan teknik sorundan Türkiye'deki şirketler de nasibini aldı.

TÜVTÜRK SİSTEMLERİ ÇÖKTÜ

Türk Hava Yolları, Pegasus ve Denizbank'ın ardından bu kez de otomobil sahiplerinin muayene hizmeti aldığı TÜVTÜRK'te sistemler çöktü.

Söz konusu olayla ilgili TÜVTÜRK sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı gerçekleştirdi:

"Değerli müşterilerimiz,

Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır ve araç muayene işlemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Kurumumuz, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve en kısa sürede muayene işlemlerine devam edilebilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."