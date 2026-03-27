Denizli’de simide zam! 1 Nisan'da geçerli olacak

Denizli’de simit fiyatlarına zam yapıldı. Artan hammadde ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek alınan kararla birlikte, 100 gram simidin fiyatı 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 20 TL’ye yükseltildi.
Kent genelinde 13 Ocak 2025’ten bu yana 15 TL’den satılan 100 gramlık simit, yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık yüzde 33 oranında zamlandı. Fırıncı esnafının bir süredir beklediği fiyat güncellemesiyle birlikte, yeni tarife 1 Nisan sabahı itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yapılan düzenleme sonrası, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan simit, Denizli genelinde tezgahlarda 20 TL’den satışa sunulacak. Fiyat artışının, özellikle artan un, enerji ve işletme giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.