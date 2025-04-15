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 | Kübra Çelepi

Depoya giren yakıt güvende! Türkiye akaryakıtta kalite rekoru kırdı: Her damlası kontrol altında

TÜRKAK onaylı testler, yüzde 99’un üzerinde uyumu ortaya koydu. Akaryakıt ürünlerinin yüzde 99,3’ü teknik standartlara uygun çıktı. EPDK verilerine göre kaçak yakıt oranı neredeyse sıfırlandı. Sadece 9 numune standart dışı çıktı, kalite gövde gösterisi yaptı. AKİS sonuçları, çevresel risklerin azaldığını ortaya koydu. Yüzde 99,3’lük uyum oranı ile Türkiye, yakıtta uluslararası standartlara koşuyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 13:44

2023 raporu'na göre, Ulusal marker sistemiyle kaçak akaryakıt yok denecek kadar az. Türkiye akaryakıtta Avrupa Liginde. Her damla yakıt denetim altında. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı bilgilere göre Türkiye genelinde piyasaya arz edilen akaryakıt ürünlerinin yüzde 99,3’ü yürürlükteki teknik düzenlemelere uygunluk gösterdi.

Depoya giren yakıt güvende! Türkiye akaryakıtta kalite rekoru kırdı: Her damlası kontrol altında

SAHTE AKARYAKIT TÜRKİYE'DE TARİHE KARIŞIYOR

EPDK, her yıl düzenli olarak yürütülen Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS) çalışmaları kapsamında 2023 yılında yaz ve kış dönemlerinde toplam 677 motorin ve 628 benzin numunesi topladı.

Depoya giren yakıt güvende! Türkiye akaryakıtta kalite rekoru kırdı: Her damlası kontrol altında

EPDK RADARINDA KAÇAK YOK

AKİS 2023 sonuçlarına göre motorin numunelerinin yüzde 99,9’u, benzin numunelerinin ise yüzde 98,7’si teknik düzenlemelere tam uyum gösterdi. Toplamda analiz edilen tüm numuneler içinde uygunluk oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Depoya giren yakıt güvende! Türkiye akaryakıtta kalite rekoru kırdı: Her damlası kontrol altında

ULUSLARARASI STANDARTLARA TAM UYUM

  • 677 motorin, 628 benzin numunesi incelendi.
  • Motorin örneklerinin %99,9’u, benzin örneklerinin %98,7’si standartlara uygun.
  • Sadece 9 numunede teknik uyumsuzluk tespit edildi (1’i motorin, 8’i benzin).
  • Tüm numuneler, ulusal marker testinden geçti.
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TÜRKİYE YOLA TEMİZ DEVAM EDİYOR

EPDK, sistemli denetimler, kolluk kuvvetleri iş birliği ve otomasyon uygulamaları sayesinde kaçak akaryakıtın gündemden çıktığını belirtti. Ayrıca kalite iyileşmesinin son üç yılda hızlandığı ve çevre ile araç sağlığı açısından büyük kazanımlar elde edildiği vurgulandı.

Depoya giren yakıt güvende! Türkiye akaryakıtta kalite rekoru kırdı: Her damlası kontrol altında
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