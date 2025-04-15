Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Ne Bağdat ne İstiklal! İşte İstanbul'un en pahalı caddesi: Metrekare başına aylık 250 dolar kira

İstanbul’un en pahalı caddesi 2024 yılında da Abdi İpekçi Caddesi oldu. Metrekare başına aylık 250 dolar kira bedeline sahip cadde, Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin önde gelen alışveriş caddelerini geride bıraktı. Yani İstanbul’un alışveriş kalbi yine Nişantaşı’nda atıyor. Öte yandan Cushman & Wakefield I TR International’ın hazırladığı İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'na göre Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı gibi gözde lokasyonlarda kiralık mağaza bulmak zor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 13:28

İstanbul'un en pahalı caddesi Abdi İpekçi Caddesi oldu. Metrekare başına aylık 250 dolar kira ile bir önceki yıla göre değişmedi. Rapora göre, İstanbul’un gözde caddeleri kolay kolay yerini kaybetmeyecek. Hem yatırımcılar hem de tüketiciler için bu caddeler alışverişin altın üçgeni olmaya devam ediyor.

İSTANBUL’UN EN PAHALI CADDESİ ABDİ İPEKÇİ

2024 yılı itibarıyla İstanbul’un en pahalı caddesi unvanı bir kez daha Abdi İpekçi Caddesi’nin oldu. Metrekare başına aylık 250 dolar kira ile bu prestijli cadde, Avrupa’nın önemli alışveriş caddelerini bile geride bıraktı.

Ne Bağdat ne İstiklal! İşte İstanbul'un en pahalı caddesi: Metrekare başına aylık 250 dolar kira

İSTANBUL’UN 3 BÜYÜK CADDESİNDE KİRALAR YÜKSEK

Cushman & Wakefield I TR International’ın hazırladığı İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'na göre Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı gibi gözde lokasyonlarda kiralık mağaza bulmak zor.

  • İstiklal Caddesi’nde 270 mağazanın sadece 12’si boş.
  • Bağdat Caddesi’nde boş mağaza sayısı sadece 5.
  • Nişantaşı’nda ise 370 mağazanın 352’si dolu.
Ne Bağdat ne İstiklal! İşte İstanbul'un en pahalı caddesi: Metrekare başına aylık 250 dolar kira

BAĞDAT CADDESİ’NDE YENİLENME İSTİKLAL’DE HAREKET VAR

  • Bağdat Caddesi’nde kentsel dönüşümle birlikte mağaza sayısı biraz azalsa da doluluk oranı yüksek.
  • İstiklal Caddesi kültürel etkinliklerle nefes aldı. Günlük ziyaretçi sayısı hafta sonunda 313 bin kişiyi aştı.
  • Nişantaşı ise hafta sonları adeta dolup taşıyor. Ziyaretçi sayısı bir yılda 31 milyondan 36 milyona yükseldi.
Ne Bağdat ne İstiklal! İşte İstanbul'un en pahalı caddesi: Metrekare başına aylık 250 dolar kira

YENİ KİRALAMALARDA İKİ SEKTÖR ÖNE ÇIKTI

  • %36’sı giyim ve ayakkabı,
  • %32’si yeme-içme sektörü.

Özellikle yeme-içme tarafı geçen yıla göre büyük atak yaptı. Kafeler, restoranlar, zincir markalar caddelere yeni soluk getirdi.

BAĞDAT CADDESİ’NDE YER BULMAK ZORLAŞTI

Bağdat Caddesi’nde artan dönüşüm çalışmaları, fiziksel yenilenme ve markaların ilgisiyle mağaza bulmak gittikçe zorlaşıyor. Kiralanan mağazaların metrekareleri küçülüyor ama talep canlı.

Ne Bağdat ne İstiklal! İşte İstanbul'un en pahalı caddesi: Metrekare başına aylık 250 dolar kira
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konut kredisi çekecekler için uçurum: Aradaki fark 5,7 milyon TL! Hükümetin müjdesi artık çok yakın

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ DÜNYA LİGİNDE

Lüks markaların gözdesi olan Abdi İpekçi, metrekare başına 250 dolar kira bedeliyle sadece İstanbul’un değil, Avrupa’nın da en pahalı alışveriş lokasyonlarından biri. İkinci sırada İstiklal Caddesi (220 DOLAR), üçüncü sırada ise Bağdat Caddesi (150 DOLAR) yer alıyor.

Rapora göre önümüzdeki yıllarda:

  • Kentsel dönüşüm sayesinde arz artacak,
  • Yüksek kira ve doluluk oranları ise talebi canlı tutacak,
  • Cadde mağazacılığı büyümeye devam edecek.
Ne Bağdat ne İstiklal! İşte İstanbul'un en pahalı caddesi: Metrekare başına aylık 250 dolar kira
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.