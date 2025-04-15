Ne Bağdat ne İstiklal! İşte İstanbul'un en pahalı caddesi: Metrekare başına aylık 250 dolar kira

İstanbul’un en pahalı caddesi 2024 yılında da Abdi İpekçi Caddesi oldu. Metrekare başına aylık 250 dolar kira bedeline sahip cadde, Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin önde gelen alışveriş caddelerini geride bıraktı. Yani İstanbul’un alışveriş kalbi yine Nişantaşı’nda atıyor. Öte yandan Cushman & Wakefield I TR International’ın hazırladığı İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'na göre Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı gibi gözde lokasyonlarda kiralık mağaza bulmak zor.
İstanbul'un en pahalı caddesi Abdi İpekçi Caddesi oldu. Metrekare başına aylık 250 dolar kira ile bir önceki yıla göre değişmedi. Rapora göre, İstanbul’un gözde caddeleri kolay kolay yerini kaybetmeyecek. Hem yatırımcılar hem de tüketiciler için bu caddeler alışverişin altın üçgeni olmaya devam ediyor.
2024 yılı itibarıyla İstanbul’un en pahalı caddesi unvanı bir kez daha Abdi İpekçi Caddesi’nin oldu. Metrekare başına aylık 250 dolar kira ile bu prestijli cadde, Avrupa’nın önemli alışveriş caddelerini bile geride bıraktı.
Cushman & Wakefield I TR International’ın hazırladığı İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'na göre Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı gibi gözde lokasyonlarda kiralık mağaza bulmak zor.
Özellikle yeme-içme tarafı geçen yıla göre büyük atak yaptı. Kafeler, restoranlar, zincir markalar caddelere yeni soluk getirdi.
Bağdat Caddesi’nde artan dönüşüm çalışmaları, fiziksel yenilenme ve markaların ilgisiyle mağaza bulmak gittikçe zorlaşıyor. Kiralanan mağazaların metrekareleri küçülüyor ama talep canlı.
Lüks markaların gözdesi olan Abdi İpekçi, metrekare başına 250 dolar kira bedeliyle sadece İstanbul’un değil, Avrupa’nın da en pahalı alışveriş lokasyonlarından biri. İkinci sırada İstiklal Caddesi (220 DOLAR), üçüncü sırada ise Bağdat Caddesi (150 DOLAR) yer alıyor.
Rapora göre önümüzdeki yıllarda: