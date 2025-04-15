Ne Bağdat ne İstiklal! İşte İstanbul'un en pahalı caddesi: Metrekare başına aylık 250 dolar kira

İstanbul’un en pahalı caddesi 2024 yılında da Abdi İpekçi Caddesi oldu. Metrekare başına aylık 250 dolar kira bedeline sahip cadde, Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin önde gelen alışveriş caddelerini geride bıraktı. Yani İstanbul’un alışveriş kalbi yine Nişantaşı’nda atıyor. Öte yandan Cushman & Wakefield I TR International’ın hazırladığı İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'na göre Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı gibi gözde lokasyonlarda kiralık mağaza bulmak zor.

İstanbul'un en pahalı caddesi Abdi İpekçi Caddesi oldu. Metrekare başına aylık 250 dolar kira ile bir önceki yıla göre değişmedi. Rapora göre, İstanbul’un gözde caddeleri kolay kolay yerini kaybetmeyecek. Hem yatırımcılar hem de tüketiciler için bu caddeler alışverişin altın üçgeni olmaya devam ediyor.

İSTANBUL’UN EN PAHALI CADDESİ ABDİ İPEKÇİ

2024 yılı itibarıyla İstanbul’un en pahalı caddesi unvanı bir kez daha Abdi İpekçi Caddesi’nin oldu. Metrekare başına aylık 250 dolar kira ile bu prestijli cadde, Avrupa’nın önemli alışveriş caddelerini bile geride bıraktı.

İSTANBUL’UN 3 BÜYÜK CADDESİNDE KİRALAR YÜKSEK

Cushman & Wakefield I TR International’ın hazırladığı İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'na göre Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı gibi gözde lokasyonlarda kiralık mağaza bulmak zor.

İstiklal Caddesi’nde 270 mağazanın sadece 12’si boş.

Bağdat Caddesi’nde boş mağaza sayısı sadece 5.

Nişantaşı’nda ise 370 mağazanın 352’si dolu.

BAĞDAT CADDESİ’NDE YENİLENME İSTİKLAL’DE HAREKET VAR

Bağdat Caddesi’nde kentsel dönüşümle birlikte mağaza sayısı biraz azalsa da doluluk oranı yüksek.

İstiklal Caddesi kültürel etkinliklerle nefes aldı. Günlük ziyaretçi sayısı hafta sonunda 313 bin kişiyi aştı.

Nişantaşı ise hafta sonları adeta dolup taşıyor. Ziyaretçi sayısı bir yılda 31 milyondan 36 milyona yükseldi.

YENİ KİRALAMALARDA İKİ SEKTÖR ÖNE ÇIKTI

%36’sı giyim ve ayakkabı,

%32’si yeme-içme sektörü.

Özellikle yeme-içme tarafı geçen yıla göre büyük atak yaptı. Kafeler, restoranlar, zincir markalar caddelere yeni soluk getirdi.

BAĞDAT CADDESİ’NDE YER BULMAK ZORLAŞTI

Bağdat Caddesi’nde artan dönüşüm çalışmaları, fiziksel yenilenme ve markaların ilgisiyle mağaza bulmak gittikçe zorlaşıyor. Kiralanan mağazaların metrekareleri küçülüyor ama talep canlı.

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ DÜNYA LİGİNDE

Lüks markaların gözdesi olan Abdi İpekçi, metrekare başına 250 dolar kira bedeliyle sadece İstanbul’un değil, Avrupa’nın da en pahalı alışveriş lokasyonlarından biri. İkinci sırada İstiklal Caddesi (220 DOLAR), üçüncü sırada ise Bağdat Caddesi (150 DOLAR) yer alıyor.

Rapora göre önümüzdeki yıllarda: