Deprem bölgesine 51 milyar liralık can damarı! Bakan açıkladı: Ulaştırma ve haberleşmeye büyük yatırım

05 Şubat 2025 15:04 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:08

Deprem bölgesinde ulaşım atağı hız kazandı. 11 şehirde ulaşım ve haberleşmeye rekor destek sağlandı. Deprem sonrası 51 milyarlık hamle resmen can suyu oldu. Yollar, havalimanları, haberleşme için dev yardım köprüsü kuruldu.

Deprem bölgesine ulaşım ve iletişimde büyük yatırım yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla Bakanlık olarak toplam 51,1 milyar lira harcama yaptıklarını açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDE HASARLARI GİDERMEK İÇİN DEV ADIM

Deprem bölgesinde ulaştırma ve haberleşmeye yapılan harcama belli oldu. Binlerce tır deprem bölgesine koştu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla 39,5 milyar lira yatırımla 11,6 milyar lira cari olmak üzere, 51,1 milyar lira harcama yaptık." dedi.

VAGONLARDAN HAVALİMANLARINA BÜYÜK DESTEK

Vagonlar depremzedelerin hizmetine açıldı. Afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarını gerçekleştirildi.

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6 Şubat-30 Nisan 2023 döneminde 27 bin 623 iç hat ve 2 bin 978 dış hat olmak üzere toplam 30 bin 601 uçak trafiği gerçekleştirilirken toplam 3 milyon 57 bin 804 yolcuya hizmet verildi. 22 bin 466 ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı."

PTT'DEN DEV YARDIM KÖPRÜSÜ

PTT’nin 1618 tır ile deprem bölgesine yardım malzemesi ulaştırdığını ifade eden Uraloğlu, "Ücretsiz yardım kargosu kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışından kabul edilen 43 bin 350 yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." bilgisini verdi.