Dev bankadan altında yeni rekor tahmini

20 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:37

Goldman Sachs, ons altının 2026 yılının ikinci çeyreğinde 3000 dolara ulaşmasını bekliyor. Küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının artan altın talepleri fiyatları yukarı çekiyor.

Haftanın kazananı yatırımcının gözdesi oldu! Altın, dolar, euro ve borsada ekonomik özet

Haftanın kazananı yatırımcının gözdesi oldu! Altın, dolar, euro ve borsada ekonomik özet

Altın piyasası, yatırımcıların güvenli liman arayışında ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, dolar​ kurundaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler altın​ fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Uzmanlar, bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam edeceği görüşünde.

“FED’İN İNDİRİMLERİ SINIRLI KALABİLİR”

ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs​, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Banka, ons altının 2026 yılının ikinci çeyreğinde 3000 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinin sınırlı kalacağı beklentisiyle şekillendi.

Goldman Sachs ayrıca, merkez bankalarının altın talebine yönelik tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Daha önce aylık 38 ton olarak öngördükleri altın talebini, 41 ton olarak güncelledi.

Ekonomistler, altın piyasasındaki bu yükselişin yatırımcılar​ için hem fırsat hem de risk barındırdığına dikkat çekiyor. Özellikle dolar kurundaki oynaklık ve küresel piyasalardaki ani değişimlerin altın fiyatlarını yakından etkileyebileceği uyarısında bulunuyorlar.

Yatırımcıların, piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri ve dikkatli adımlar atmaları öneriliyor. Altının, uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruyacağı belirtiliyor.